„Jos Simion!”, „Jos Georgescu!”, Jos România suverană!

Dezbaterile iresponsabile nu sunt dezbateri! O ticăloșie politică fără margini se derulează pe mai multe televiziuni, în văzul populației (și este exportată cu succes). Toate nenorocirile vin și vor veni de la George Simion, strigă acest ciopor al propagandiștilor progresiști. Numai că nu strigă „Jos Simion”,„Pușcărie Georgescu” sau „Moarte suveraniștilor”.

De marți, urechile populației sunt inundate cu un fictiv pericol al alegerilor anticipate (deși noi n-avem nici președinte, nici premier, nici măcar alianțe stabile ) și cu dispariția a 500.000 de locuri de muncă de la buget, cu orientarea super-periculoasă spre Est (adică Rusia) și cu marele izolaționism al României ( ficțiuni polemice ultra-rostogolite pentru a băga spaima în populație) pînă la ieșirea din Uniunea Europeană și din NATO.

Dar cea mai periculoasă și cu efecte catastrofale este cea cu prăbușirea monedei naționale provocată de rezultatul electoral al lui George Simion. De ieri, toate teviziunile urlă și își ridică poalele în cap cu colaboratori și invitați cu tot și urlă ca din gură de șarpe. Deși Romania, numai sub Marcel Ciolacu, secondat de Marcel Boloș/Tanczoș Barna (adică de tripleta PSD-PNL-UDMR) a fost îndatorata cu 44,7 miliarde de euro și 377 miliarde lei, de vină este Simion. Simion și Călin Geogescu. Țara mai are nevoie de încă 20 de miliarde de euro pe termen scurt și, pentru că nu le găsește pe nicăieri, este tot din cauza lui Simion, zic ei. Ba un reprezentant al BNR (Dan Suciu) și un lătrău de școală nouă (Iancu Guda), marți seară la Antena 3 îl acuzau pe Simion de faptul că nu răspunde la o întrebare grea, fundamentală:

„-Cum reduce deficitul bugetar?”, ignorînd faptul că un președinte al Românei, chiar și candidat, lipsit de datale complete ale gestionării bugetului public, nu poate formula măcar o propunere de reducere a deficitului bugetar, el nefiind cel care are pîrghiile. Președintele nu se ocupă de un asemenea dosar. Poate avea doar poziții publice. Si guvernatorul BNR, oricît ar fi de preocupat, fără măsuri fiscale și economice, nu poate produce mai mult decît recomandări.

Pafariștii gălăgioși în delirul lor pot perturba periculos România. Oamenii aceștia chiar nu-și dau seama ce nenorocire pot produce cu spaimele lor pe care le vor protejate de o „libertate de exprimare” totală pentru nepricepuți.

Nu este treaba mea dacă George Simion se grăbește să răspundă pripit la toate întrebările închipuite cu care este bombardat de propagandist, dacă improvizează răspunsuri păguboase pentru propria-i imagine și dacă se bagă deja cocoș în subiecte la care nu se pricepe și nici nu sunt de competența unui președinte al României. Crud și nerodat în vicleniile propagandei, el mușcă din tot ce-i trece pe sub nas. E treaba lui, a partidului și a lui Călin Georgescu!

Dar alarma tipică de hăbăuc pierdut noaptea prin pădure precum cea a lui Mihai Gîdea pe seama finanțelor României, mai ales pe seama cursului Leu/Euro, este extrem de periculoasă. Cu un asemenea delir propagandistic, grupul vocalo-cîrtitor de la Antena 3 (cu Mihai Gîdea prim solist) pune România pe chituci. Dacă se mai adaugă și corurile de la Digi 24 și B1 TV rezultatul poate deveni devastator. În cîteva zile, cu asemenea dezbateri și cu alertarea populației, Leul cade și moneda convertibilă migrează cu miliardele (afirmă și cei de la BNR) pentru a se proteja, investitorii stopează proiectele, iar băncile mari refuză împrumuturile. Acestea sunt efectele imediate ale propagandei disperate susținute de nepricepuți și de iresponsabili, convinși că trăncănitul lor (cînd mieunat, cînd lătrat, cînd grohăit!) face bine candidatului favorit. Toată paguba economică, financiară și de imagine pentru țară este provocată deliberat pentru a speria electoratul pro-Simion și pentru a-l determina să-l voteze pe bizarul și chinuitul verbal de Nicușor Dan.

Pericolul imaginar al anticipatelor a fost reluat și la Congresul BNS, unde Dumitru Costin a profețit inutilitatea lor și a propus formarea unui guvern de „uniune națională”.

Care soluție pare a fi la fel de ficțională ca și cea cu anticipatele.

Tot la congresul BNS, Nicușor Dan a vorbit despre influența mare a președintelui Romaniei în Justiție și despre campanii de anticorupție, semn că viziunea sa în materie se bazează tot pe gîndirea lui Traian Băsescu, a Monicăi Macovei și pe campaniile de tip Laura Codruța Kovesi.

Toată această „orchestrație” națională a „intelighenției”, anunțată de Nicușor Dan (inițiată de intelectualitatea progresistă, mascată în „societate civilă” și alcătuită din cei care „au reușit în viață”, adică nu din „proștii” de la talpa țării) se chinuie să strige „Jos Simion” și „Jos Georgescu”, fără să-și dea seama că efortul lor sună și se aude de departe ca un „Jos România!”