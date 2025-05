George Simion și Nicușor Dan, prima dezbatere. Ce au spus despre leu

Nicușor Dan și George Simion, cei doi finaliști ai alegerilor prezidențiale, au venit miercuri la congresul Blocului Național Sindical (BNS), organizat la Palatul Parlamentului.

Cei doi candidați au putut fi fotografiați unul lângă altul, având doar un scaun liber între ei. Fiecare a susținut apoi un discurs și au răspuns la întrebări.

Printre altele, ei au fost întrebați despre cursul de schimb valutar și cine cred că este vinovat.

George Simion: Din informațiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. Când voi avea acces la această informație, cu siguranță vă voi prezenta-o. A fost o mișcare electorală cât se poate de penibilă, românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Pentru deficitul bugetar uriaș, peste 9,3%, o să arăt către cei care au fost la conducere, este responsabilitatea lor.

Nicușor Dan: Nu orice se întâmplă e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Ieri am încercat, din poziția mea, să calmez acest fenomen și să dau asigurări de stabilitate. Pe de altă parte, din nou și din nou, dacă ne uităm la oameni care promit că vor face, trebuie să ne uităm la ce au făcut ei. Am luat PMB cu datorie curentă de trei sferturi din venitul anual și am adus-o la un rating cu patru trepte peste cel național.

George Simion, din discurs:

A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori, a mințit. Nu este o problemă cu profesorii, cu cadrele medicale, cu polițiștii, militarii și în general cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcționarii onești, muncitori. Problema este cu paraziții politici, cu membrii de partid care au înțesat România.

La începutul anului 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul public. Acum, deși am avut două guverne care teoretic ar fi trebuit să fie aplecate către dialogul social, către mișcarea sindicală, lucrul acesta nu s-a văzut și nu s-a văzut nici ceea ce au promis, că vor reduce numărul de angajați în administrația locală și centrală. A depășit numărul de 1,3 milioane de angajați. Din oportunism politic, falia globalistă, progresistă, satanistă.

Toate guvernele știu ce trebuie făcut, dar nu pot face asta, pentru că au amante, pile de partid și parazitează. Cum scăpăm România din această criză? Să auzim, să vedem! Să vedem fapte! Crescând taxele, cum vrea coaliția? Nefăcând nimic, cum n-a făcut nimic Iohannis? Sau luând niște măsuri concrete pentru piața forței de muncă, pentru rezolvarea crizelor suprapuse?

Nu eu am depreciat leul, cum v-au mințit ieri la televiziunile sistemului, plătite din bani publici. Nu eu am creat un deficit bugetar imens, de 9,3%, în realitate vă zic că este mai mare. Nu am fost părtaș cu oamenii aceștia, nu eu sunt urmașul lui Iohannis. Eu sunt un om din mijlocul vostru, care vrea să învețe și care vrea să conlucreze cu voi pentru a avea dialog social, pentru a avea o lege a salarizării unitare care v-a fost promisă și nu vi s-a oferit, pentru a avea ocazia de a munci corect, nu cu cea mai mare impozitare pe muncă din toate statele UE.

Nu există magicieni. Nu poți performa în momentul în care te împrumuți pe piețele externe cu 8% sau 10% din dobânzi. Nu poți avea agricultură și securitate alimentară în momentul în care țăranii noștri, fermierii noștri, agricultorii noștri sunt obligați să se împrumute la dobânzi cămătărești, pentru că banca agricolă nu mai există, pentru că a fost preluată de Raiffeisen Bank, care nu ajută producția în România, și pentru că nu există în planurile actualei guvernări, care nu știe decât să spună „da, să trăiți!” în fața Comisiei Europene și după să facă tot cum știu ei, nu există un plan concret de dezvoltare a României.

Nicușor Dan, din discurs:

Ceea ce vrem cu toții să facem este ceea ce se numește modelul social european, adică creștere economică și protecție socială. Este absolut necesar ca România să fie congruentă și administrativ, și economic cu UE.

Dialogul social a fost în suferință. Pot să vă promit că dacă voi fi președinte voi avea un dialog cu dvs și cred că viața mea publică de 20 de ani încoace a dovedit faptul că sunt un om de dialog.

Trebuie să avem economie. Putem să vorbim foarte multe lucruri, să promitem multe, ceea ce ne deosebește este aventura – România nu își permite o aventură în momentul acesta, nu își permite să vorbească acum de alegeri anticipate, nu își permite să vorbească de Georgescu – premier, de naționalizare. România are nevoie să fie ancorată în economia europeană, în cea globală. Statul român trebuie să sprijine agricultura românească, să facă România competitivă pe piața globală, să stimuleze AI, de exemplu, pentru că acolo va fi bătălia.

Este o uriașă corupție în România și votul o dovedește. Nu s-au luat destui bani europeni, e o uriașă evaziune fiscală care afectează capitalul românesc, firmele românești, da. În România sunt companii de stat la care managementul este plin de politruci. Se cheltuiește enorm, statul aruncă cu bani și de acolo vine inflația, și de acolo vine factura pentru români. Toate astea se întâmplă și trebuie corectate, dar într-un mod înțelept, nu cum ne arată indicatorii, și bursa, și cursul leului, încrederea investitorilor față de ce poate să fie România peste două săptămâni.

În România este corupție, am avut o clasă politică care și-a bătut joc de cetățeni, numai că răspuns la această situație de fapt nu trebuie să fie ura care dezbină societatea. Răspunsul trebuie să fie justiția care să îi pedepseacă pe cei care au greșit față de români. Acesta este răspunsul unei societăți democratice și ancorate în Europa.

Sunteți reprezentativi pentru categorii importante de oameni. Vă îndemn să vă concentrați, să reflectați asupra a ceea ce au făcut oamenii care vin să vă ceară votul, nu asupra a ceea ce declară într-un mod mai efervescent sau mai puțin efervescent. Despre asta este alegerea pe care România trebuie să o facă peste 12 zile, o schimbare înțeleaptă, care unește, sau o schimbare care aduce haos și dezbinare.

