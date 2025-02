Jucătorul dorit de Mircea Lucescu este la mâna rivalei  

S-a vorbit mult despre interesul real pe care l-ar avea selecționerul României, Mircea Lucescu, pentru un jucător născut din părinți români în Austria. Tânărul are evoluții excelente în tricoul echipei slovene Olimpija Ljubljana, unde este golgeter.

Este vorba despre atacantul sau, la nevoie, extrema Raul Florucz, 23 de de ani, care realmente impresionează prin calitățile sale tehnice și viteza pe care le are și care a devenit o prioritate pentru Il Luce, dornic să apeleze cât mai rapid la serviciile sale în preliminariile CM 2026.

Preliminariile bat la ușă, în martie are loc prima dublă de partide, acasă cu Bosnia și Herțegovina și în San Marino dar selecționerul este îngrijorat de faptul că nu știe dacă îl poate sau nu convoca pe Florucz. Și motivul îl reprezintă austriecii, adică exact principalii adversari la locul 1.

Situația este dificilă – recunoaște și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA

„Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români totul este OK. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul.

Cu Raul am vorbit la telefon pentru că am demarat mai demult. Cum să nu vrea? Are actele în România. Probabil că e o chestiune de zile.

Știi că la vară are ofertă din Bundesliga de la o echipă bună? Hai să îți spun și asta. Cei de Olimpija am înțeles că au ridicat acuma foarte mult. E cotat la 3-4 milioane.

Eu i-am propus să vină în România. Sincer vă spun acuma. I-am zis: ‘Măi, dacă nu te duci, vino la o echipă de top din România, care se bate la titlu’.

Rapid a fost în legătură cu el acum un an de zile. Nu s-a concretizat, nu știu ce s-a întâmplat. El având cetățenie română e și mai interesant, chiar dacă nu mai intră în regula U21. Îl iei cum i-ai luat pe ăștia, pe Koljic, cum l-ai luat pe nu știu care să îl bagă în teren imediat.

E golgheterul Sloveniei. Ia uită-te câte goluri are în Conference League. Din păcate, la ultimul meci, a făcut un gest necugetat și l-au eliminat.

Trei etape i-au dat. I-am zis: ‘Nu-i nimic, asta e, stai trei etape’. Să dea Dumnezeu să mai joace încă trei etape anul ăsta în Conference League, să-i treacă suspendarea”.