Judecător împușcat în sala de judecată

Un judecător din Albania a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din capitala Tirana.
Judecătorul Astrit Kalaja a murit în drum spre spital, au declarat oficialii, în timp ce alte două persoane implicate în audierea privind o dispută privind proprietatea – un tată și un fiu – au fost împușcate, dar au suferit răni care nu le-au pus viața în pericol.
Poliția a declarat că a arestat un suspect de sex masculin în vârstă de 30 de ani, pe care l-au identificat cu inițialele „E Sh”, dar presa albaneză l-a numit Elvis Shkëmbi.
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a transmis condoleanțe familiei judecătorului Kalaja, adăugând: „Agresiunea criminală împotriva judecătorului necesită, fără îndoială, cel mai extrem răspuns juridic față de agresor”.
De asemenea, el a cerut o securitate mai strictă în cadrul instanțelor țării și pedepse mai dure pentru deținerea ilegală de arme.
Sali Berisha, liderul Partidului Democrat de opoziție, a declarat că uciderea judecătorului Kalaja a fost prima dată în 35 de ani când un judecător a fost ucis „în timp ce își îndeplinea datoria”, adăugând: „Astăzi este ziua pentru o reflecție profundă din partea întregii societăți albaneze”.
Suspectul în uciderea judecătorului Kalaja a deschis focul pentru că se aștepta să piardă procesul, conform presei locale.
Procurorul general al Albaniei, Olsian Çela, a declarat, în urma incidentului, că securitatea judecătorilor trebuie sporită „în toate privințele”.
„Dincolo de pierderea sfâșietoare a unei vieți și rănirea altor două, acest eveniment lovește chiar la temelia justiției și la funcționarea sistemului juridic”, a spus el.
