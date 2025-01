La ce se uita pe cer Georgescu?

Mii de români s-au prins în Hora Unirii, în Parcul Tineretului, o inițiativă lansată de Călin Georgescu sub genericul „Marea Horă a Unirii Neamului”.

Călin Georgescu, dar și cei din jurul lui au putut fi văzuți, la un moment dat, îndreptând ochii în sus și, preț de cîteva momente bune, având ațintită privirea spre cer.

Mulți s-au întrebat despre ce ar putea fi vorba. La ce se uită, ce au văzut?

S-a întâmplat după ce Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol.

Pe cer își făcuse apariția un stol de păsări.

Păsările se mișcau coordonat rotindu-se pe cer ca și cum ar fi dansat.

Mulți au declarat că nu au mai văzut așa ceva, alții că ”e hora unirii pe cer”.

Semna divin ori ba, nu au lipsit nici cei care au ironizat momentul.

„Semn divin”. „Așa ceva chiar nu am văzut. Doamne, e un semn”…”E hora unirii pe cer” .”Așa ceva chiar nu am văzut. Doamne, e un semn. Să danseze așa porumbeii nu am văzut”, a precizat o altă femeie.

”E un semn divin. Sunt pescăruși”, a spus o altă femeie.

Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Unirii, postat pe Facebook

”Trăiască românii, Trăiască România!

Uniți suntem mereu puternici.

Uniți în Hora sufletului nostru suntem legați pentru totdeauna ca frați și surori.

Astăzi, la ora 13:00, în Parcul Tineretului, voi depune o coroană în onoarea militarilor al căror sacrificiu a ținut mereu pericolul la distanță de familia și de casa românească.

După acest moment vă invit să ne unim în Horă, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.

După ce vom juca Hora Unirii noastre din Parcul Tineretului, voi merge în Parcul Carol, la mormântul Eroului Necunoscut din fața Mausoleului, unde cu aceeași smerenie voi depune o coroană ca simbol de prețuire pentru jertfa fraților noștri căzuți în luptă.

Noi suntem familia, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni”, a scris Călin Georgescu.