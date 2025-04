Lasconi în spume, înainte de şedinţa USR: ”O gașcă a ajuns să încerce”

Lidera USR Elena Lasconi a declarat, joi, înainte de şedinţa conducerii partidului, ca îi va da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-şi asigure un viitor călduţ.

”Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț!

O gașcă din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim.