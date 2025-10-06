Laura Vicol și-a găsit loc în partidul lui Piedone

Demisionată din PSD, Laura Vicol revine în politică, ea s-a înscris în PNRR, partidului lui Cristian Popescu Piedone. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților va avea funcția de vicepreședinte și va fi totodată și consilier juridic, scrie gandul.ro.

PNRR nu re nicio legătură cu Planului Național de Redresare și Reziliență, care este un program european de finanțare gestionat de MIPE.

Prezentat drept proiectul lui Piedon, actuali și foști aleși locali, precum și figuri cunoscute din zona civică ar fi în negocieri, spun surse apropiate fomațiunii, care însă nu sunt confirmate de fostul edil.

„Vor veni și alții”, a transmis liderul PNRR.

Partidul lansat pe 29 septembrie, la Sala Palatului, se află „în construcție accelerată”, iar calendarul intern este „strâns”, a mai transmis luni conducerea.

„Din punctul meu de vedere este singurul partid în care pot să cred. Este nou, curat, începe de la zero, așa cum ne dorim toți. România merită respect. Sunt foarte fericită pentru că am luat această decizie și am încredere în domnul președinte Piedone”, spus Vicol, potrivit stiripesurse.ro.

Reţinută preventiv în dosarul NORDIS, Vicol a fost pusă în libertate.

Citeste si Laura Nordis, Voicu, Vicol, Ciorbă și nițel Ciolacu

Cristian Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), se află sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.