Legea energiei, pe masa CCR. Parlamentul, acuzat că a depășit limitele legale

Curtea Constituțională a României (CCR) analizează miercuri sesizarea președintelui privind modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Șeful statului susține că Parlamentul a adoptat actul normativ prin depășirea limitelor reexaminării, introducând amendamente care nu au fost solicitate inițial. În cererea trimisă magistraților, se precizează că senatorii și deputații au inclus soluții legislative noi în locul unor simple corelări tehnice. Disputa vizează regulile de compensare a energiei pentru micii producători, dar și obligațiile fiscale ale furnizorilor în raport cu aceștia. Președintele consideră că procedura legislativă a fost forțată prin adăugarea unor opțiuni de politică publică diferite față de forma inițială.

O problemă majoră semnalată în sesizare se referă la modul în care prosumatorii pot compensa excedentul de energie produs. Șeful statului a cerut reanalizarea condițiilor de racordare, astfel încât producerea energiei să nu devină o barieră comercială. De asemenea, acesta a solicitat reevaluarea regulilor pentru prosumatorii cu o putere instalată mai mică de 900 kW. În prezent, aceștia sunt exceptați de la suportarea costurilor generate de dezechilibre create în rețeaua electrică națională. Totodată, Administrația Prezidențială cere clarificarea obligațiilor furnizorilor de a emite facturi în numele clienților care livrează energie din surse regenerabile.

Parlamentul este acuzat de modificări nejustificate

Nicușor Dan critică extinderea listei de autorități publice care au dreptul să vândă energia produsă sau stocată. El subliniază că a solicitat doar clarificarea normei existente, nu și lărgirea sferei de aplicare a acesteia către noi instituții. Conform argumentelor aduse, Parlamentul avea doar rolul de a accepta sau de a respinde observațiile punctuale primite de la președinție. În schimb, legislativul ar fi revenut la limite de putere instalată care nu făceau obiectul discuției din procedura de reexaminare.

„Reevaluarea oportunității unor soluții legislative nevizate de cererea de reexaminare nu era posibilă în această procedură legislativă specială, ale cărei limite sunt stabilite de conținutul reexaminării formulate”, a punctat președintele.

