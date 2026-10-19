Legenda CNN, Christiane Amanpour, prezentatoare internațională principală a postului, a anunțat luni că va renunța la CNN în iunie anul viitor.

„După multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu de 43 de ani fantastici!”, a declarat Amanpour într-un comunicat citat chiar de CNN.

Jurnalista de 68 de ani, a declarat că „așteaptă cu nerăbdare noi proiecte interesante în viitor și va susține mereu CNN și va menține istoria sa de jurnalism independent. „Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri”, a spus jurnalista.

Amanpour, un nume cunoscut la nivel mondial pentru eroismul său în calitate de corespondent, a găzduit un program de interviuri omonim pe CNN International din 2009.

În ianuarie 2025, a revenit la prezentarea emisiunilor doar câteva zile pe săptămână.

În ianuarie 2027, a schimbat programul la o dată pe săptămână, până la sfârșitul lui în mai. A continuat să facă reportaje și să călătorească prin lume pentru CNN până în iunie.

Chief international anchor Christiane Amanpour announces that she will leave CNN next June after a 43-year career at the network https://t.co/UuVY0RZhrY https://t.co/GnhAfKzr4C — CNN International (@cnni) October 19, 2026

Președintele CNN: Am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât personal, cât și profesional

Președintele CNN, Mark Thompson, a împărtășit decizia lui Amanpour într-un memoriu adresat colegilor luni dimineață.

„Christiane s-a gândit cu atenție la această decizie și discutăm despre ea de câteva luni”, a scris Thompson.

„Ca mulți alți jurnaliști CNN care vor auzi știrile astăzi, îmi pare foarte rău că pleacă, dar am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât personal, cât și profesional.”

Thompson a descris-o drept „una dintre cele mai de încredere și iubite jurnaliști de pretutindeni” și a spus că rețeaua își va face timp să o celebreze „înainte de plecarea sa anul viitor”.

„Între timp, în numele întregii echipe de conducere CNN, vreau să-i mulțumesc lui Christiane pentru 43 de ani extraordinari de jurnalism remarcabil, loialitate și prietenie”, a scris el.

„Echipele și camaraderia au contat atât de mult”

În declarația sa, Amanpour a spus că a dorit să mulțumească „tuturor oamenilor incredibil de talentați cu care am lucrat de-a lungul acestei călătorii incredibile. În special echipelor mele iubite de spectacol și echipelor de teren”.

„De la prima mea misiune importantă și captivantă, care a acoperit Primul Război din Golf, până la ororile Războiului din Bosnia, Rwanda, Afganistan, Ucraina și Iran și toate momentele dintre acestea, echipele și camaraderia au contat atât de mult”, a spus ea, „în timp ce ne-am luptat împreună pentru a căuta faptele, dovezile și umanitatea, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către lume, fără frică sau favoritism.”

Ediția PBS a emisiunii „Amanpour & Company” se va încheia în decembrie.

În declarația sa, Amanpour a spus că va continua podcastul său, „ The Ex Files ”, cu fostul soț Jamie Rubin, produs de Global.