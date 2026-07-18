Lionel Messi vorbește despre fotografia cu Lamine Yamal, după întrebarea lui Tom Brady – VIDEO

Lionel Messi (39 de ani), jucătorul cu cele mai multe Baloane de Aur din istoria fotbalului, a vorbit despre celebra fotografie în care îl spală într-un lighean pe bebelușul Lamine Yamal, care acum a devenit starul echipei naționale de fotbal a Spaniei. Cei doi se întâlnesc în finala Cupei Mondiale care se joacă duminică.

Tom Brady, cel mai mare campion al Super Bowl-ului din toate timpurile, este persoana care l-a întrebat pe Lionel Messi despre celebra poză. Discuția a avut loc la Fanatics Fest, relatează news.ro. Tot la acest eveniment erau prezenți și Novak Djokovici, câştigătorul celui mai mare număr de turnee de tenis de Grand Slam la masculin dintre toţi jucătorii, și Kevin Durant, singurul jucător de baschet masculin care a câştigat de patru ori medalia de aur olimpică.

Brady l-a întrebat pe Messi despre poza redevenită virală săptămâna aceasta cu el și Yamal. Răspunsul superstarului argentinian a fost unul scurt.

„Ce poză nebunească”, a spus Messi.

Apoi, Lionel Messi a elaborat. Starul argentinian îl adoră pe Yamal,: „ Este un talent imens, pe care l-am urmărit cu mult interes pentru că joacă la un club pe care îl iubesc şi îi doresc mereu tot ce e mai bun. În plus, la doar 19 ani, face deja parte dintre jucătorii de referinţă la nivel mondial. Are toată cariera în faţă. Are o mare şansă de a realiza ceva istoric. Dar vom încerca să-l împiedicăm să realizeze asta de data aceasta (zâmbeşte). Vreau pur şi simplu să-i urez tot ce e mai bun”, a mai declarat Messi.

Şi a concluzionat: „E incredibil! Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment. Şi îi doresc mult succes, pentru că ceea ce este bine pentru el va fi bine şi pentru Barcelona”.

Tom Brady surprises fans at Fanatics Fest to ask Lionel Messi a question. GOAT to GOAT. pic.twitter.com/IMqvJpXuF0 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 17, 2026

După o victorie cu 2-1 împotriva Angliei, Argentina, campioana en titre, şi-a asigurat locul în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei, campioana Europei, pregătind astfel o confruntare între generaţii între Lionel Messi şi Lamine Yamal. Totodată, finala reprezintă prima dată în istorie când campioanele continentale en-titre se întâlnesc și în ultimul act al Cupei Mondiale.

Pe lângă faptul că atât Yamal, cât mai ales Messi sunt deja jucători emblematici pentru FC Barcelona, cei doi sunt legați și de o poză inedită. Istoria acestui duo începe cu aproape două decenii în urmă, când Messi, în vârstă de 20 de ani, l-a întâlnit pentru prima dată pe micuţul Yamal în cadrul unei şedinţe foto promoţionale caritabile la Barcelona.

Şedinţa foto îl înfăţişa pe Messi ţinându-l pe Yamal într-o cădiţă de plastic albastră pentru bebeluşi. La momentul realizării şedinţei, participanţii nu aveau nicio legătură între ei, în afară de tombola caritabilă,. Imaginile au fost arhivate după publicarea în calendarul caritabil din 2008.

Povestea pe larg a pozelor, aici.