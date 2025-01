(VIDEO) Los Angeles. Ca la o bombă atomică

Alte două decese au fost raportate din cauza incendiului din Palisades joi, ridicând la şapte bilanţul total al victimelor incendiilor care au afectat Los Angeles în această săptămână, relatează CNN. ”E ca şi cum o bombă atomică ar fi fost aruncată”, a afirmat şeriful din Los Angeles. Imaginile de la faţa locului arată ce dezastru incredibil s-a produs.

Numărul total al victimelor ar putea creşte.

