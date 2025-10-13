Lovitură de teatru în PSD. Titus Corlățean, care își anunțase candidatura la funcția de președinte al PSD, face un anunț șoc. Nu doar că renunță la candidatură, ci își încheie „după 24 de ani” parcursul în partid.

Într-o postare pe Facebook și într-un videoclip înregistrat în fața Parlamentului, el spune că proiectul său de „înnoire profundă” a PSD „nu este, din păcate, fezabil”.

Nu lipsesc intepăturile: PSD este tot mai mult o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali care preferă să isi negocieze, să tranzacționeze propriile interese.