Lovitură de teatru în PSD. Titus Corlățean, care își anunțase candidatura la funcția de președinte al PSD, face un anunț șoc. Nu doar că renunță la candidatură, ci își încheie „după 24 de ani” parcursul în partid.
Într-o postare pe Facebook și într-un videoclip înregistrat în fața Parlamentului, el spune că proiectul său de „înnoire profundă” a PSD „nu este, din păcate, fezabil”.
Nu lipsesc intepăturile: PSD este tot mai mult o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali care preferă să isi negocieze, să tranzacționeze propriile interese.
Nu mai există doctrină și partide, există globaliști păpușati de ONG-uri și șantajați pentru a executa interese străine
Cei din PSD s-au soroshizat in ultimii ani. Probabil se pune de un nou psd.
este un om decent, a fost marginalizat pt ca ecplisa…”valorile” din partid si din tara, da putea fi un amasador bun intr-o tara esentiala ca SUA, UK sau Germania, dar au fost preferati…oameni ca fratii Muraru…
Daca este destept , atunci de ce a intrat in haita politruca ?