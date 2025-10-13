Lovitura lui Viktor Orban

Lovitură uriașă a lui Viktor Orban pentru diplomația europeană. Premierul maghiar a anunțat că a primit „invitația președintelui Trump la Summitul de Pace, unde liderii SUA, Qatar, Turcia și Egipt vor semna Planul de pace pentru Orientul Mijlociu. Asta e o realizare imensă!“, scrie Orban Viktor pe pagina sa de FB.

El adaugă: „Președintele Trump a făcut-o. Și dacă nu suntem ademeniți de sirenele sirenelor pro război, o vor face și în Ucraina. Trebuie să acordăm tot sprijinul în acest sens!

Indiferent de locația geografică, dimensiunea țării, sau greutate, există o rețea de pro-pace în lume, care peste tot, fie că este vorba de Orientul Mijlociu, Caucaz sau chiar Ucraina, ajutându-se reciproc pentru pace. Ungaria este un membru mândru al acestei rețele de pace, coaliția oamenilor normali“.

Premierul maghiar a mai precizat și că„ eu și Sándor Csányi (n.red-om de afaceri și bancher miliardar maghiar) vom face un anunț care se va discuta în Gödöll n și în toată țara timp de decenii. „Fiți unguri credincioși cu fapta și nu doar cu vorbele…