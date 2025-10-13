Lovitura lui Viktor Orban

El adaugă: „Președintele Trump a făcut-o. Și dacă nu suntem ademeniți de sirenele sirenelor pro război, o vor face și în Ucraina. Trebuie să acordăm tot sprijinul în acest sens!
Indiferent de locația geografică, dimensiunea țării, sau greutate, există o rețea de pro-pace în lume, care peste tot, fie că este vorba de Orientul Mijlociu, Caucaz sau chiar Ucraina, ajutându-se reciproc pentru pace. Ungaria este un membru mândru al acestei rețele de pace, coaliția oamenilor normali“.
Premierul maghiar a mai precizat și că„ eu și Sándor Csányi (n.red-om de afaceri și bancher miliardar maghiar) vom face un anunț care se va discuta în Gödöll n și în toată țara timp de decenii. „Fiți unguri credincioși cu fapta și nu doar cu vorbele…
Acrii sunt strugurii neterminatilor!
Invidia te îmbolnăvește.
Garantați voi că Orban nu a fost invitat ca să i se spună să facă bine să nu mai încurce locul?
Las că și Dragnea săracu a dat mîna cu Moșul in timp ce ăla înfuleca la masă, nici nu s a ridicat, ce credeți că a realizat romulanul maghiar? Știe ăla că maghiarul e oportunist, suge la doua tzatze, cu rusul face la fel. Krva, vorba polonezului.
Este invitat pe post de aplaudac al sefului.
Sa nu va intrebati cat a fost ‘taxa’invitatiei,nu aveti banii necesari ,miliardarul Sándor Csányi a platit ,doar e patron la MOL si OTP Bank….’reteaua de pace’of,.of,mai ,mai