Lucescu are în vizor două nume noi pentru preliminariile CM

Mai este puțin timp pînă la debutul echipei naționale în preliminariile CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu se află în recuperare după operația de șold la care fost supus nu cu mult timp în urmă. Selecționerul este obligat să umble în cârje o scurtă perioadă, după care își va relua în plin prerogativele.

În mare se va baza cam pe același lot cu care România a reușit să revină fără înfrângere în liga B din Liga Națiunilor. Se presupune că ar putea dispărea totuși cel mult doi-trei jucători și de aceea Il Luce are deja în minte cu nume noi ar putea apărea în această campanie.

El vrea ca lotul să fie format în majoritate din jucători tineri, care să poată continua la echipa națională ani buni de acum înainte, dar nu va exclude nici convocarea veteranilor care arată că se încadrează în parametrii fizici necesari. Momentan, după cum a dezvăluit pentru FANATIK.RO directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, este focusat pe aducerea a lot a doi jucători pe care îi consideră a avea atuurile pentru a ajuta mult echipa națională.

Mihai Stoichiță a dezvăluit faptul că Lucescu va merge în Slovenia pentru a-l vedea personal pe Raul Florucz, care și-a manifestat dorința de a îmbrăca tricoul cu tricolor, părinții fiind români, dar de care trage acum și Austria, țara unde a trăit jucătorul.

„Așa a spus Mircea Lucescu, că îl va convoca pe Florucz la națională. O să se ducă să stea de vorbă cu el, să îl vadă pe viu după ce se face bine și probabil că îl cheamă la națională, e decizia lui.

Toată lumea care l-a urmărit pe Florucz a zis că este un jucător de calitate și are doar 23 de ani. Vor să îl ia și austriecii, iar de aici pleacă bătaia. Este un jucător care poate să joace în poziția lui Dennis Man, dar și atacant central. Este stângaci și puternic, destul de înalt, dă goluri în toate competițiile, atât campionatul Sloveniei, cât și în UEFA Conference League.

Eu am văzut ce calități are, puteți să vă uitați pe Wyscout și să vedeți acțiuni, pase decisive. Este un jucător interesant, care are doar 23 de ani, dar a fost descoperit târziu. A jucat pentru naționala Austriei de juniori. Au plecat părinții de mult timp din țară și au renunțat la cetățenie când avea el 7 ani. Lucescu, care s-a uitat, l-a urmărit a zis că ‘da, este un jucător interesant’”.

Al doilea nume nou provine din competiția internă și este vorba despre un alt tânăr ajuns în prima noastră divizie, la Dinamo, după ce a trăit în Anglia. Este vorba despre Dennis Politic.

„Politic este un jucător în partea opusă, care joacă în stânga, pentru că Raul joacă în dreapta. Are aceleași calități, dar în ultima vreme nu mai e așa cum a fost în toamnă, în meciurile pe care le-am văzut. Este un jucător interesant, are o educație bună, este puternic, are șut bun, tupeu!

Te uiți la jucători tineri, pentru că întotdeauna este perspectiva în mintea unui antrenor. Lui Lucescu îi place să se ducă să descopere jucători tineri, să vadă ce rezervă de jucători are”.