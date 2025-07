CNSAS: Litoral 1977 cu Securitatea la mare

„În Mamaia, la cazare, am dat peste un scandal cum nici nu am visat. Am văzut 400-500 de oameni, cu copii în brațe, cu geamantane, în soare, care stăteau pentru camere de 16-20 de ore, flămânzi și obosiți. Primeau câte 2-4 locuri şi nici gând să ajungă la rând. Cei care primeau veneau înapoi, că au primit confort ‘A’ la subsol, cu duș și WC la 8-10 familii. Atunci, 8-10 bărbați s-au dus la director, dar nu l-au găsit. Au făcut atâta scandal la direcție și sindicat, că la ora 18:00 au început să le dea locuri. Am primit locuri la hotelul „Patria”, la subsol, dar cu bani am rezolvat şi am primit la etajul 8, cu duş şi vedere spre mare.”

L.C., cazată în Costinești, i-a relatat lui L.M. din Rădăuți, următoarele:

„Am sosit în Eforie Sud la ora 8:30, am mers pe jos până la cazare, şi acolo am putut sta …în picioare! Prin ce am trecut, nu poate fi exprimat în cuvinte, dar voi încerca sî vă povestesc. Sute de oameni încercau să pătrundă la cele 4 ghișee, care de fapt nu funcționau. Lumea, înebunită de oboseală, a început să strige și să ceară socoteală. Era culmea! Funcționarii ne explicau că nu au locuri. Şi aşa am răbdat până la orele 14:00, când a venit un autocar cu un delegat să ne lămurească să mergem la Costinești, pentru că nu se mai găsea nici un loc pe tot litoralul. Ce să vă mai spun, alături de alți copii, care plângeau, Camelia m-a rugat tremurând ca să accept, pentru că nu mai rezistă şi aşa ne-am trezit la Costineşti, în căsuțe de piatră. Când am intrat în camera repartizată, era umedă şi plină de igrasie, am izbucnit în plâns… Era o cameră cu mozaic pe jos, ușa lângă grupul sanitar şi un perete de sticlă la care perdeaua nu ajungea. Am luat cheia, am pus 100 lei şi am dus-o directorului, spunând că refuz să stau în camera aceea. Văzând banii, ne-a dat o altă cameră la etaj. Este la fel ca aceea dar este uscată şi departe de WC. Aceasta este confort I. Masa este sub orice critică, ospătari neindemnatici şi vulgari, iar şefii sunt mereu apostrofaţi de românii înfometaţi şi prost serviţi. La masa „copioasă” formată dintr-o bucăţică de carne „talpă” şi 4 bucăţele de cartofi fierți în apă simplă. Nu ai voie să ceri salată sau apă potabilă pentru că nu intră în prețul derizoriu al biletului. Auziți, nu intră apa în meniu şi în preţ! Și apoi să vedeţi ce atitudine au ospătarii! Alături, însă străinii mănâncă veseli, beau și cântă. (Noi) n-avem nici locuri la masă, trebuie să așteptăm până termină străinii. Şi, dacă venim mai târziu de cum ni s-a comunicat, s-au terminat porțiile.

Așa, de dimineață până seara, mă enervez și-mi vin lacrimi în ochi. La sfârșitul ‘vacanței’ voi fi astenică. La fiecare pas, mă simt umilită și am sentimentul de ruşine că sunt o româncă intrusă. Este nemaipomenit, dar aceasta este realitatea!!”