UPDATE: Spania a cerut oficial sprijinul Uniunii Europene pentru stingerea incendiilor. Premierul Pedro Sánchez a declarat că situația este dramatică. Autoritățile au solicitat patru avioane-cisternă specializate, iar Grecia a anunțat că va trimite două. România ar putea propune trimiterea unor echipe de pompieri.

Situația este critică în apropiere de Madrid, unde trei incendii s-au unit. Flăcările avansează cu aproximativ un kilometru la fiecare două-trei minute. Alte trei municipii au fost evacuate, iar 9.000 de oameni și-au părăsit locuințele.

Intervențiile sunt îngreunate de temperaturile extreme, vântul puternic și umiditatea foarte scăzută.

Știrea inițială

Autoritățile spaniole au declarat urgență de interes național în Comunitatea Madrid și în provincia Ávila, după ce incendiile de vegetație au forțat evacuarea a peste 10.000 de persoane și au afectat telecomunicațiile, alimentarea cu apă și transportul interurban. Coordonarea intervențiilor va fi preluată de Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, în timp ce Spania se confruntă cu a treia perioadă de caniculă din această vară.

Măsura a fost anunțată în urma evoluției incendiilor din Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias, în Comunitatea Madrid, și Burgohondo, în Castilla y León. Ministerul spaniol de Interne a transmis că Fernando Grande-Marlaska a declarat urgența de interes național pentru aceste zone.

„Grande-Marlaska declară urgența de interes național în Comunitatea Madrid și în provincia Ávila (Castilla y León), ca urmare a evoluției incendiilor forestiere din Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias și Burgohondo”, a transmis Ministerul de Interne pe X.

Peste 10.000 de oameni au fost evacuați din mai multe localități. Printre zonele afectate se află Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa și Aldea del Fresno.

Spain has declared a national emergency in Madrid and another region as a major wildfire spreads out of control. Thousands face evacuation as flames tear through the area near the capital. Firefighters are battling one of the most aggressive blazes of the season with limited… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2026

Telecomunicații, apă și transport afectate

Incendiile din San Martín de Valdeiglesias și Almorox au provocat întreruperi în rețelele de telecomunicații. Aproximativ 40 de localități din regiune au fost afectate, potrivit EFE. Au fost semnalate și probleme la sistemele de alimentare cu apă potabilă. În același timp, cinci linii de transport interurban care făceau legătura între Madrid și zonele afectate de incendii au fost suspendate.

Premierul Pedro Sánchez a transmis că Guvernul a mobilizat resursele disponibile pentru stingerea incendiilor.

„Guvernul a mobilizat toate resursele disponibile pentru a opri incendiile teribile care afectează în prezent numeroase zone: Ávila, León, Toledo, Madrid și alte părți ale Spaniei. Recunoașterea și recunoștința mea pentru tot personalul mobilizat. Sunteți o sursă de mândrie și un exemplu al celor mai bune valori ale țării noastre. Și solidaritatea mea cu toți locuitorii afectați și cu cei care au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Vă rog, dați dovadă de multă prudență. Să urmăm instrucțiunile Protecției Civile și ale serviciilor de urgență”, a transmis Pedro Sánchez.

Liderul opoziției, Alberto Núñez Feijóo, a cerut și el prudență.

„Transmit multă încurajare tuturor persoanelor afectate de incendii și serviciilor de urgență care intervin. Am fost în legătură cu Isabel Díaz Ayuso, care m-a informat că, având în vedere numărul mare de incendii simultane din mai multe regiuni, există un risc mare pentru mulți vecini și bunurile lor. Situația este foarte complicată și necesită un răspuns al administrațiilor pe măsura unui moment atât de excepțional. Prudență maximă și urmați canalele oficiale”, a transmis Alberto Núñez Feijóo.

Canicula complică intervențiile

Spania trece prin a treia perioadă de caniculă din această vară. În provincia Murcia au fost înregistrate temperaturi foarte ridicate, de aproape 45 de grade Celsius. O scădere a temperaturilor este așteptată la nivel național spre finalul săptămânii. Riscul rămâne însă ridicat în mai multe regiuni.

De la începutul anului, incendiile au distrus peste 110.000 de hectare în Spania. Datele EFFIS arată că suprafața arsă se apropia deja de 120.000 de hectare la 22 iulie. Cel mai dur bilanț de până acum a fost în provincia Almería. Incendiul din Los Gallardos a provocat moartea a 13 persoane și a ars aproximativ 7.000 de hectare.

💔 De verdad me cuesta no llorar viendo estas imágenes del #IFBurgohondo. El Valle de Iruelas, El Tiemblo, la fauna, el embalse del Burguillo, Navaluenga, Burgohondo todo eso es un paraíso natural que estamos perdiendo. Duele mucho….#Ávila pic.twitter.com/50DkDY2GZO — MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 23, 2026

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