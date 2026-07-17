VIDEO Nou incendiu de vegetație în Spania

Cei aproape 600 de locuitori din Uncastillo, în provincia Zaragoza , au fost evacuați de joi, la mijlocul dimineții, dar pompierii încearcă acum să salveze orașul de flăcările care avansează, notează El Pais.

Peste 6.000 de hectare au fost deja devastate de incendiu

În timp ce majoritatea locuitorilor s-au refugiat în casele prietenilor sau ale familiilor, aproximativ o sută sunt cazați la cazinoul din orașul Ejea de los Caballeros, al cărui centru sportiv este deja ocupat de persoanele evacuate rămase din celelalte patru orașe evacuate din cauza incendiului izbucnit miercuri în municipiul Orés .

Conform cifrelor ministrului aragonez al Mediului, Luis Bendicho, incendiul a devastat deja peste 6.000 de hectare.

„Prioritatea sunt viețile omenești, oamenii”, a reiterat consilierul joi de la postul de comandă, potrivit sursei citate.

Nuestros militares continúan trabajando en Malpica de Arba.

En precisa coordinación, realizan tareas de apoyo y contención al fuego técnico ejecutado por los #BomberosForestales #BRIF @IIFFAragon en el #IFOrés #Zaragoza 💪🌲 🤝 Juntos frente al fuego. @112Aragon pic.twitter.com/aeBSXftc7Y — UME (@UMEgob) July 17, 2026

El a adăugat că acum, odată cu siguranța locuitorilor, o parte din activitatea personalului desfășurat se concentrează pe protejarea orașului. „În această dimineață devreme, am lucrat foarte bine și eficient, încercând să stingem flancul drept al incendiului. Dificultățile constau în controlul capului incendiului, care avansează de-a lungul flancului stâng, împins de vânt spre Uncastillo”.

Prin urmare, de la prânz, lucrările s-au concentrat pe încercarea de a securiza acea zonă, stabilind linii de apărare în jurul perimetrului orașului Uncastillo, unde există un drum, terase agricole și un pârâu, care pot servi drept spărgătoare de incendiu, așa cum a explicat Luis Bendicho.

Două brigăzi UME (Unitatea Militară de Urgență) lucrează în prezent la fața locului, iar o a treia este pe drum, pe lângă pompierii de la DPZ (Consiliul Provincial Zaragoza), a explicat consilierul, care speră că vântul își va schimba direcția și va împinge focul spre zonele deja securizate.

Se preconizează că, în ciuda temperaturilor ridicate, operațiunea va putea efectua lucrări de control la sol cu ​​resurse aeriene vinerea aceasta, permițând stingerea incendiului. În plus, ministrul Sara Agessen va vizita postul de comandă al pompierilor.

Al doilea incendiu de proporții din ultima săptămână, în Spania

Săptămâna trecută, un incendiu de vegetație a izbucnit în regiunea Almeria din sudul Spaniei. În urma acestui incendiu 7.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări.

Conform ultimului bilanț al autorităților din Andaluzia, 13 persoane și-au pierdut viața, iar zece erau, încă, date dispărute.

Ultima persoană al cărei deces a fost confirmat este o britanică, în vârstă de 93 de ani.

Printre persoanele date dispărute se numără omul de afaceri belgian Stanislas Verdonckt, în vârstă de 63 de ani, tatăl virusologului Thomas-Wolf Verdonckt.