În 2025, înainte și după campania electorală, Nicușor Dan vorbea des și apăsat despre serviciile secrete. Era un subiect popular, dădea bine la public, servea în alegeri.

Pe 15 martie 2025, într-un interviu la Digi24, în campania electorală pentru prezidențiale, Nicușor Dan spunea că „ar trebui să existe un mai bun control civil asupra serviciilor secrete care au mai multe probleme”.

Nicușor Dan și serviciile secrete, un „supraviețuitor” al „sistemului”

Întrebat dacă îi este teamă că va fi „încălecat” de serviciile secrete, dacă ajunge președinte, Nicușor Dan a răspuns: „Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem. Iată că am supraviețuit”.

Nicușor Dan susținea necesitatea unui control civil mai eficient asupra serviciilor și aprecia că acestea au probleme de funcționare și de control parlamentar.

Nicușor Dan, despre serviciile secrete. „Da, a existat o interferență în jocul politic”

Pe 11 septembrie, același an, la câteva luni după ce fusese ales, Nicușor Dan a dat un interviu la B1TV. A fost întrebat despre influența serviciilor secrete.

„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor.”

Totuși, în același interviu, președintele anunța că pune stabilitatea țării pe primul plan și apoi reforma la serviciile secrete. Dar sublinia încă o dată nevoia intensificării controlului civil.

„Întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă în zona de Constituție, de atribuții pe care le dă Constituția. Asta e miza unui control civil.”

„S-o spunem direct, am avut o influență (…) a SRI”

Pe 25 septembrie 2025, Nicușor Dan dădea un nou interviu la Digi24. Este poate cea mai directă și puternică afirmație a sa legată de faptul că serviciile secrete se implică în politică și în economie și că trebuie restabilit controlul civil.

„S-o spunem direct, am avut o influență – mai puțin a SIE – a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român.”

Observația președintelui era urmată și de soluții.

„Trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase; pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară.”

Șeful statului a subliniat că „un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.

Ba chiar, în octombrie 2025, Nicușor Dan vedea și o creștere a rolului serviciilor în zona de corupție. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, scria el pe X.

Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 14, 2025

Aproape un an de când Nicușor Dan constata influența serviciilor secrete în politică

Se face curând anul de când Nicușor Dan făcea două lucruri. Constata că ceva nu e în regulă cu activitatea serviciilor și considera că un director civil e soluția.

Președintele a mai fost întrebat dacă ingerințele SRI, serviciul nominalizat cu subiect și predicat, continuă și în mandatul său.

„Am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și evident că până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor.

E un proces în curs și, așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care-l extindem”, a răspuns Nicușor Dan.

Justiția și serviciile secrete, un șantier pe care nimeni nu știe dacă se lucrează

În zece luni, justiția și serviciile secrete rămân un șantier deschis, în care președintele, dacă lucrează, nu o face transparent.

Dar, plecând de la afirmația sa celebră: „am de 100 de ori mai multe informații decât aveți dumneavoastră”, s-ar putea deduce că lucrează în taină și, aparent, în tihnă.

Un ritm pe care Nicușor Dan l-a avut și la Primăria Capitalei și despre care el însuși a vorbit, făcând o paralelă cu examenele. A spus Nicușor Dan că, și la examene, în primele 40-45 de minute gândea și apoi așternea pe hârtie.

Și totuși, imediat după prezidențiale, președintele Nicușor Dan dădea impresia că vrea să infirme legendele despre sine cum că ar fi foarte lent și greoi în acțiuni și decizii. Și că, în plus, nu lasă pe nimeni altcineva să se implice, adică face ceea ce în corporații se numește micromanagement.

Vizita intempestivă la guvern a rămas fără rezultat și tema a fost aproape abandonată

Așadar, pe 26 august 2025, făcea o vizită intempestivă la sediul guvernului, unde era în desfășurare o ședință a defunctei coaliții. Oficial, liderii coaliției și șeful statului au declarat că au discutat despre reforma pensiilor speciale și pachetul fiscal. Neoficial, surse au spus că președintele a mers cu propunerile pentru șefia serviciilor și a fost refuzat de partide.

El i-ar fi propus atunci, potrivit G4Media, pe Gabriel Zbârcea la SRI și pe Marius Lazurca la SIE. Acesta din urmă a devenit, între timp, consilierul său. Cu timpul, au mai fost și alte nume vehiculate. Florin Vlădică, tot consilier al președintelui, și Mircea Abrudean, președintele Senatului.

În lipsa unui acord cu partidele, președintele a depus însă armele și nu a mai insistat pentru noi șefi ai serviciilor.

Nicușor Dan, despre șefia serviciilor secrete: „Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”

Ajungem în zilele noastre, când resemnarea, cel puțin aparentă, a șefului statului a atins cote maxime. El a declarat, pe 17 iulie 2026, într-un interviu la Observatorul Antenei 1, că nu crede că „a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să-mi iau deciziile pe zona externă.

Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese.

Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a spus președintele.

Cu alte cuvinte, de la atitudinea reformatoarea la adresa serviciilor secrete, Nicușor Dan a ajuns să bagatelizeze problemele. Nu mai este vorba despre influența lor în politică, e vorba de o simplă „delăsare” care e caracteristică, de altfel, întregii administrații.

Nicușor Dan, despre șefii serviciilor secrete: „Am niște oameni pe care-i am în cap”

În alt interviu recent, la RRA, președintele dădea vina pentru blocaj pe Parlament.

„Este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente.”

În ianuarie, într-o conferință de presă susținută la Paris, Nicușor Dan spunea că are câteva nume. Nu e clar dacă își menținea hotărârea inițială, de a nu fi politicieni.

„Am niște oameni pe care-i am în cap și o să fie niște discuții și o să aveți niște nume.”

Nicușor Dan, președintele care stă la masă cu șeful SPP

Un alt episod insuficient explicat s-a petrecut recent. Referindu-se la el, într-o intervenția la Recorder, la emisiunea Outsider Politic, Traian Băsescu se mira cum de Lucian Pahonțu, șeful SPP, a făcut un gest neobișnuit și nepotrivit. A acceptat invitația de a sta la masă cu președintele Nicușor Dan.

Băsescu spune că Pahonțu e un om discret și nu-și explică eroarea. „Putea să spună că are treabă, că are alte lucruri de rezolvat”, a spus fostul președinte. Acesta a subliniat că niciodată nu a invitat SPP la o masă la care se discută vrute și nevrute, posibil și politică.

Este vorba despre deja celebrul episod în care, la o terasă din Bruxelles, președintele a fost pozat alături de europarlamentari, consilieri și de șeful SPP.

Răspunsurile sale ulterioare nu au convins. Președintele a insinuat că asta e legea, trebuie păzit și la masă. Adevărul este că, da, trebuie păzit, dar nu stând cu SPP la masă. SPP păzește din umbră.

„Am fost să mănânc. Am fost însoțit de domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate. Asta este legea de protecție a demnitarilor și președinților.”

În trecut, întrebat despre șeful SPP care e de zeci de ani în funcție, Nicușor Dan declarase că va face o evaluare.

„Evident că l-am cunoscut, că este omul care are atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții. O să am o evaluare așa cum o să am pe activitatea serviciilor în general, imediat după ce ieșim din problemele de guvernare.”

Evaluarea mai așteaptă. Între timp, situația e cea prezentată și în articolul de opinie „Umbra pădurii în politică”.