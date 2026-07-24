În 2025, înainte și după campania electorală, Nicușor Dan vorbea des și apăsat despre serviciile secrete. Era un subiect popular, dădea bine la public, servea în alegeri.
Pe 15 martie 2025, într-un interviu la Digi24, în campania electorală pentru prezidențiale, Nicușor Dan spunea că „ar trebui să existe un mai bun control civil asupra serviciilor secrete care au mai multe probleme”.
Nicușor Dan și serviciile secrete, un „supraviețuitor” al „sistemului”
Întrebat dacă îi este teamă că va fi „încălecat” de serviciile secrete, dacă ajunge președinte, Nicușor Dan a răspuns: „Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem. Iată că am supraviețuit”.
Nicușor Dan susținea necesitatea unui control civil mai eficient asupra serviciilor și aprecia că acestea au probleme de funcționare și de control parlamentar.
Nicușor Dan, despre serviciile secrete. „Da, a existat o interferență în jocul politic”
Pe 11 septembrie, același an, la câteva luni după ce fusese ales, Nicușor Dan a dat un interviu la B1TV. A fost întrebat despre influența serviciilor secrete.
„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor.”
Totuși, în același interviu, președintele anunța că pune stabilitatea țării pe primul plan și apoi reforma la serviciile secrete. Dar sublinia încă o dată nevoia intensificării controlului civil.
„Întrebarea pe care dumneavoastră mi-o puneți este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă în zona de Constituție, de atribuții pe care le dă Constituția. Asta e miza unui control civil.”
„S-o spunem direct, am avut o influență (…) a SRI”
Pe 25 septembrie 2025, Nicușor Dan dădea un nou interviu la Digi24. Este poate cea mai directă și puternică afirmație a sa legată de faptul că serviciile secrete se implică în politică și în economie și că trebuie restabilit controlul civil.
„S-o spunem direct, am avut o influență – mai puțin a SIE – a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român.”
Observația președintelui era urmată și de soluții.
„Trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase; pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară.”
Șeful statului a subliniat că „un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.
Ba chiar, în octombrie 2025, Nicușor Dan vedea și o creștere a rolului serviciilor în zona de corupție. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, scria el pe X.
Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 14, 2025
Aproape un an de când Nicușor Dan constata influența serviciilor secrete în politică
Se face curând anul de când Nicușor Dan făcea două lucruri. Constata că ceva nu e în regulă cu activitatea serviciilor și considera că un director civil e soluția.
Președintele a mai fost întrebat dacă ingerințele SRI, serviciul nominalizat cu subiect și predicat, continuă și în mandatul său.
„Am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și evident că până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor.
E un proces în curs și, așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care-l extindem”, a răspuns Nicușor Dan.
Justiția și serviciile secrete, un șantier pe care nimeni nu știe dacă se lucrează
În zece luni, justiția și serviciile secrete rămân un șantier deschis, în care președintele, dacă lucrează, nu o face transparent.
Dar, plecând de la afirmația sa celebră: „am de 100 de ori mai multe informații decât aveți dumneavoastră”, s-ar putea deduce că lucrează în taină și, aparent, în tihnă.
Un ritm pe care Nicușor Dan l-a avut și la Primăria Capitalei și despre care el însuși a vorbit, făcând o paralelă cu examenele. A spus Nicușor Dan că, și la examene, în primele 40-45 de minute gândea și apoi așternea pe hârtie.
Și totuși, imediat după prezidențiale, președintele Nicușor Dan dădea impresia că vrea să infirme legendele despre sine cum că ar fi foarte lent și greoi în acțiuni și decizii. Și că, în plus, nu lasă pe nimeni altcineva să se implice, adică face ceea ce în corporații se numește micromanagement.
Vizita intempestivă la guvern a rămas fără rezultat și tema a fost aproape abandonată
Așadar, pe 26 august 2025, făcea o vizită intempestivă la sediul guvernului, unde era în desfășurare o ședință a defunctei coaliții. Oficial, liderii coaliției și șeful statului au declarat că au discutat despre reforma pensiilor speciale și pachetul fiscal. Neoficial, surse au spus că președintele a mers cu propunerile pentru șefia serviciilor și a fost refuzat de partide.
El i-ar fi propus atunci, potrivit G4Media, pe Gabriel Zbârcea la SRI și pe Marius Lazurca la SIE. Acesta din urmă a devenit, între timp, consilierul său. Cu timpul, au mai fost și alte nume vehiculate. Florin Vlădică, tot consilier al președintelui, și Mircea Abrudean, președintele Senatului.
În lipsa unui acord cu partidele, președintele a depus însă armele și nu a mai insistat pentru noi șefi ai serviciilor.
Nicușor Dan, despre șefia serviciilor secrete: „Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”
Ajungem în zilele noastre, când resemnarea, cel puțin aparentă, a șefului statului a atins cote maxime. El a declarat, pe 17 iulie 2026, într-un interviu la Observatorul Antenei 1, că nu crede că „a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”.
„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să-mi iau deciziile pe zona externă.
Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese.
Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu sunt în acord cu lumea reală”, a spus președintele.
Cu alte cuvinte, de la atitudinea reformatoarea la adresa serviciilor secrete, Nicușor Dan a ajuns să bagatelizeze problemele. Nu mai este vorba despre influența lor în politică, e vorba de o simplă „delăsare” care e caracteristică, de altfel, întregii administrații.
Nicușor Dan, despre șefii serviciilor secrete: „Am niște oameni pe care-i am în cap”
În alt interviu recent, la RRA, președintele dădea vina pentru blocaj pe Parlament.
„Este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente.”
În ianuarie, într-o conferință de presă susținută la Paris, Nicușor Dan spunea că are câteva nume. Nu e clar dacă își menținea hotărârea inițială, de a nu fi politicieni.
„Am niște oameni pe care-i am în cap și o să fie niște discuții și o să aveți niște nume.”
Nicușor Dan, președintele care stă la masă cu șeful SPP
Un alt episod insuficient explicat s-a petrecut recent. Referindu-se la el, într-o intervenția la Recorder, la emisiunea Outsider Politic, Traian Băsescu se mira cum de Lucian Pahonțu, șeful SPP, a făcut un gest neobișnuit și nepotrivit. A acceptat invitația de a sta la masă cu președintele Nicușor Dan.
Băsescu spune că Pahonțu e un om discret și nu-și explică eroarea. „Putea să spună că are treabă, că are alte lucruri de rezolvat”, a spus fostul președinte. Acesta a subliniat că niciodată nu a invitat SPP la o masă la care se discută vrute și nevrute, posibil și politică.
Este vorba despre deja celebrul episod în care, la o terasă din Bruxelles, președintele a fost pozat alături de europarlamentari, consilieri și de șeful SPP.
Răspunsurile sale ulterioare nu au convins. Președintele a insinuat că asta e legea, trebuie păzit și la masă. Adevărul este că, da, trebuie păzit, dar nu stând cu SPP la masă. SPP păzește din umbră.
„Am fost să mănânc. Am fost însoțit de domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate. Asta este legea de protecție a demnitarilor și președinților.”
În trecut, întrebat despre șeful SPP care e de zeci de ani în funcție, Nicușor Dan declarase că va face o evaluare.
„Evident că l-am cunoscut, că este omul care are atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții. O să am o evaluare așa cum o să am pe activitatea serviciilor în general, imediat după ce ieșim din problemele de guvernare.”
Umbra pădurii în politică
Evaluarea mai așteaptă. Între timp, situația e cea prezentată și în articolul de opinie „Umbra pădurii în politică”.
- SRI nu are director numit de trei ani,
- la SIE, șeful tocmai a împlinit opt ani în funcție,
- la SPP conducerea nu s-a schimbat de 21 de ani,
- comisiile parlamentare de control funcționează mai degrabă ca instanțe de constatare decât de supraveghere reală,
- legile după care se guvernează serviciile nu au fost modificate de ani de zile, iar singura tentativă a ridicat serioase semne de întrebare.
26 comentarii
ce vedem, cam el a fost reformat…
Eeeee , ratează … ! Nu ratează nimic ce e în dauna Romăniei . El și prietenul său de la Oradiiiiiiiiiiiiiia , cu care în aparență e în … conflict , dar în realitate e cel mai diabolic cuplu parașutat de către servicii în Romănia . Și , nu au decît un an și ceva , la activ … . Atunci , cum credeți că Președintele meu , ar avea un dram de intenție să schimbe șefii de servicii . Doar , ei îl țin … , cu recomandare de la Berna .
am pierdut 10 ani c u Băsescu ( pus de servicii),10 ani cu IOHANNIS ( om al serviciilor) și acu avem un (editat) pus de servicii,macronien ursulieni ,,,o catastrofa!
El nu poste sa imbrace haina de presedinte,e prea mare pt el.
E vai de tara asta cu incapabilul ,plin de gafe si prostii mari.
Râde mapamondull de noi,de țara asta!
Bunicul lui mucusor a fost legionar! https://ioncoja.ro/cand-pisica-naste-soareci-iar-oaia-fata-lupi/
Erată: Inițial în loc de iniția.
Ce avem noi, din nefericire, un Nicusor Dan, produsul DGSE si un Bolojan, produsul BND. Pentru cine are ochi sa vada, urechi sa auda si minte sa inteleaga. Multi vor spune ca sunt teorii ale conspiratiei.
Pe bune?! Păi nicușor e creația serviciilor de aici și de „dincolo” mànă-n mână! Ce să reformeze el? E ca si cum i-ai cere unui copilaș să-și reformeze părinții! Chiar nu vă sare-n ochi cum a „creat” el mișcarea USB și apoi USR, cum a fost ghidonat spre primărie și mai apoi spre președinție când iniția nici măcar nu fusese înscris în competiție? El să creeze USR?! EL nu-i în stare să „creeze” o casă pentru el și copiii lui, până și concubina a spus că el e acolo ca să facă ceva ce ar fi trebuit să facă altu!.. e un fel de rezervă el așa… Deci pe cine să reformeze el? Pe ăia care îl teleghidează?! Chiar ne-am pierdut cu toții mințile și stăm să vorbim discuții?..
Nicușor trezeste-te !
Cică, drona a fost lovită de sus în jos pe raza județului Brăila! Pai de la Crimeea pana la Brăila sunt peste 300 km. Nu a văzut-o nimeni? Se îndrepta spre podul lui Tudy de la Brăila de 5 ori în reparații?
A scăpat și de data asta podul lui Tudy din Brăila decopertat de 5 ori! Drona se îndrepta spre Cotroceni si a fost doborâtă in județul Buzău! Realizați ce alianță NATO avem!? De râsul curcilor! Toate avioane Awacs au amuțit! Succesuri pro-europeni cu vacante pe Costa de Azur!
Serviciile secrete romanesti sunt doar o gluma proasta, cam ca tot ce e de stat in tara asta…reamintim fuga lui ghita si a altor puscariasi, campania lui cg si altele nevazute de acesti baietzi cu pistoale cu apa dar care stiu sa faca jocuri politice din umbra.
Ghita a fost omul serviciilor. Ghita nu a fugit – a plecat de la o paranghelie petrecutã la SRI si i s-a spus sa-si faca bagajele ca s-a enervat cineva la procuraturã..
Cu actuala configurație parlamentară nici nu prea are de ales. Mai bine lipsă.
PSD îl aveau pe țeavă pe Claudiu Manda la SRI și Daniel Zamfir guvernator al BNR.
Reforma serviciilor secrete?? De reforma ai nevoie in doua situatii. Ori institutia respectiva e un dezastru si nu-si face datoria ori distorsioneaza procesul democratic, alegeri, parlament. Reforma inseamna schimbare fundamentala asta e sensul. Altfel se poate vorbi de imbunatatire.
Aveți dreptate dar nu știe nimeni ce se petrece acolo. Poate s-au trasat alte direcții.
Nicusor Dan a ratat aproape totul. Este absent. Partidele nu se grabesc deloc sa faca un guvern, deoarece nu au nicio teama de presedinte. Cu oricare dintre presedintii anteriori, nu s-ar fi intamplat asa. Nicusor Dan nu are capacitatea de a se impune, nici nu vrea. Are suficiente parghii legale dar si parghii folosite chiar de el in stilu-i caracteristic, folosite atunci cand vrea sa obtina ceva. Acum nu foloseste nici una. Impresia este: se complace in ac situatie, dar responsabilitatea cea mai mare este pe umerii sai. Cel mai mare salariu din Romania este acum stabilit chiar pt domnia SA, presupunandu-se ca are probleme grele de rezolvat. Pt ce-l platim?! si pe el si in general pe politicieni care si-au pus salariile (spre revolta noastra) in fruntea tuturor categoriilor importante de salariati din ac tara?! Competente zero, implicare zero, populism si minciuni. Asta-i Romania.
N-are oameni, are fluturi în cap!
TOATA STRUCTURA STATAL TREBUIE REFACUTA DIN TEMELII SI CONCEPUTA POTRIVIT CERINTELOR ACTUALE ALE ROMANIEI CARE SE AFALA PE CALE DE DISPARITIE
Sistemul nu dispare .
Nicusor Dan aplica cu sarguinta principiile : ” de ce sa fac azi ce pot face maine ” si ” timpul le rezolva pe toate , de ce sa ma implic ? ”
Daca ar fi fost vorba de procese cu dezvoltatori imobiliari ar fi fost activ .
Asa a facut si la primaria generala 5 ani .
Un articol plin de candoare,emotionant!Sunt romani care nu au inteles nici dupa 35 de ani esenta lucrurilor ,schimbarea partidului unic, al clasei muncitoare cu partidul serviciilor, al castei brahmanilor ..Auzi dumneata ‘reformarea serviciilor’ ;am ras cu lacrimi
‘Și înainte de …’, acest răspuns îl plasează în poziția celei mai mici calități de pe tabla de șah, ultima parte a articolului ar putea fi un răspuns.
Nu a schimbat nimic nici Constantinescu, Basescu, nici Iohannis, de ce ar face Dan, nu il ajuta cu nimic. Ba mai mult prin o manipulare dibace ii pot aduce un al doilea mandat. Caci asta isi doreste cel mai mult.
Nu, Nicușor nu w fost”înghițit”de sistem pe vremea când era primer, pentru că era deja înăuntru, de unde a fost excretat președinte, tocmai pentru a proteja sistemul care nici măcar nu se mai screme cu așa zișii „legionari” ai lui Georgescu.
Vorbind despre SRI la Digi24 a vorbit despre ” funie în casa spânzuratului”. Nu a pus șefi la servicii pentru că nu a vrut să ostilizeze partidele din coaliție. Acestea voiau de mult să rupă coaliția, dar așteptau să facă un țap ispășitor pentru asta. Au făcut-o în mai. Președintele Dan nu are nici o datorie față de partidele politice actuale pentru că nu l-au susținut în campania electorală. Eu îl votam în turul doi și fără să-mi spună PNL. USR l-a susținut penibil de târziu, după ce au văzut și sondajele și, mai ales ca să scape de Mița Baston jalnica lor candidată.
Vreti sa spuneti turul 3.
Rog sa fim meticulos constitutionali.