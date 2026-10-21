Fonduri de peste 11 miliarde de lei pentru funcționarea sistemului medical din România. Reacția ministrului Alexandru Rogobete

„Întreg domeniul sănătăţii are nevoie de aproximativ 11 miliarde şi jumătate de lei pentru plata facturilor restante, şi există facturi restante către furnizori începând cu luna iulie, în special la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar şi pentru închiderea anului”, a declarat Alexandru Rogobete, pentru Antena 3, notează News.ro.

Alexandru Rogobete, despre finanțarea medicinei de urgență

Peste 800 de milioane de lei din suma totală vor fi necesare pentru finanțarea activității sistemului medical de urgență. Este vorba despre serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe.

„Din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătăţii are nevoie de 1,2 miliarde, dintre care 800 de milioane sunt pentru zona de urgenţă, medicină de urgenţă, Ambulanţă ş.a.m.d., plus alte programe naţionale, diferenţa e necesară pentru CNAS”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Când se va desfășura rectificarea bugetară

Rogobete a arătat că, cel mai probabil, săptămâna viitoare se va realiza rectificarea bugetară.

Dacă demersul nu se va concretiza, ministrul Sănătății va solicita bani din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului. Banii vor fi însă distribuiți doar pentru Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor.

„Există o rezolvare. Fac apel la calm, sigur, situaţia nu este roz, dar oamenii trebuie să ştie că monitorizăm. Am solicitat, în această seară, către toate unităţile de primiri urgenţe din România un necesar urgent de medicamente şi materiale critice. Am avut o întâlnire în această după-amiază cu preşedintele Agenţiei Medicamentului, cu directorul Unifarm, compania Ministerului Sănătăţii, astfel încât dacă apar blocaje mari în anumite zone sau, Doamne fereşte, un accident colectiv, să putem mobiliza resurse cât mai rapid”, a mai spus Alexandru Rogobete.