Fonduri de peste 11 miliarde de lei pentru funcționarea sistemului medical din România. Reacția ministrului Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, revenit la Ministerul Sănătății, susține că sistemului medical din România îi sunt necesare fonduri de peste 11 miliarde de lei.

Mihai Dima
Fonduri de peste 11 miliarde de lei pentru funcționarea sistemului medical din România. Reacția ministrului Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, revenit la Ministerul Sănătății, susține că sistemului medical din România îi sunt necesare fonduri de peste 11 miliarde de lei.


Domeniul medical din România are nevoie de peste 11 miliarde de lei, la rectificarea bugetară. Peste 800 de milioane de lei sunt necesare pentru serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe.

„Întreg domeniul sănătăţii are nevoie de aproximativ 11 miliarde şi jumătate de lei pentru plata facturilor restante, şi există facturi restante către furnizori începând cu luna iulie, în special la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar şi pentru închiderea anului”, a declarat Alexandru Rogobete, pentru Antena 3, notează News.ro.

Alexandru Rogobete, despre finanțarea medicinei de urgență

Peste 800 de milioane de lei din suma totală vor fi necesare pentru finanțarea activității sistemului medical de urgență. Este vorba despre serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe.

„Din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătăţii are nevoie de 1,2 miliarde, dintre care 800 de milioane sunt pentru zona de urgenţă, medicină de urgenţă, Ambulanţă ş.a.m.d., plus alte programe naţionale, diferenţa e necesară pentru CNAS”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Când se va desfășura rectificarea bugetară

Rogobete a arătat că, cel mai probabil, săptămâna viitoare se va realiza rectificarea bugetară.

Dacă demersul nu se va concretiza, ministrul Sănătății va solicita bani din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului. Banii vor fi însă distribuiți doar pentru Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor.

„Există o rezolvare. Fac apel la calm, sigur, situaţia nu este roz, dar oamenii trebuie să ştie că monitorizăm. Am solicitat, în această seară, către toate unităţile de primiri urgenţe din România un necesar urgent de medicamente şi materiale critice. Am avut o întâlnire în această după-amiază cu preşedintele Agenţiei Medicamentului, cu directorul Unifarm, compania Ministerului Sănătăţii, astfel încât dacă apar blocaje mari în anumite zone sau, Doamne fereşte, un accident colectiv, să putem mobiliza resurse cât mai rapid”, a mai spus Alexandru Rogobete.

 

Citiți și: Sistemul medical din România în pragul colapsului. E nevoie de o rectificare bugetară în două-trei săptămâni

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro