Concret, pentru formarea corpului de rezerviști voluntari este necesară o hotărâre de guvern suplimentară. Acest act nu a fost adoptat pentru că proiectul său nu a primit aviz din partea ministerelor implicate în redactarea lui.

Pe data de 7 octombrie 2026, prezent la exercițiul Mobex, în care au fost mobilizați rezerviștii din regiunea București-Ilfov, generalul-maior Mircea Gologan, locțiitor pentru resurse al șefului Statului Major, a atras atenția cu privire la această situație.

Oficialul susține că Guvernul nu a aprobat actele juridice necesare aplicării prevederilor Legii 5/2026.

Formarea rezerviștilor voluntari se amână

Principala prevedere a actului care nu poate fi aplicat vizează formarea unui grup de rezerviști voluntari. Este vorba despre tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care ar putea activa în cadrul Armatei Române.

Armata și-a dorit ca în acest an să pregătească 3.500 de tineri rezerviști voluntari, dar incapacitatea de aplicare a Legii 5/2026 a împiedicat demersul.

Prin Legea bugetului au fost alocate și fondurile necesare programului de pregătire. Voluntarii ar fi trebuit să beneficieze la finalul stagiilor de 27.000 de lei.

Ministerele considerate responsabile de situație

Potrivit Libertatea, hotărârea de guvern subsecventă, necesară aplicării Legii 5/2026, nu a ajuns pe masa Guvernului Bolojan până la demiterea sa.

Probleme privind avizarea actelor juridice care au stat la baza acestei hotărâri ar fi fost sesizate atât în cazul Ministerului Afacerilor Interne, cât și în cel al Ministerului Justiției. Ambele au fost conduse de Cătălin Predoiu.

Sursa citată arată că procesul de avizare a fost întârziat din cauza faptului că MAI a trimis către MApN unele observații privind facilitarea adoptării actului normativ.

La rândul său, MApN a retransmis către MAI, dar și altor instituții, un proiect consolidat, dar a cerut acord asupra noii forme și a modificărilor propuse.

Schimbarea guvernului va duce la reluarea de la zero a întregii proceduri juridice privind aplicarea acestei legi.