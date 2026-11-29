La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, România nu are încă o explicație publică, completă și asumată instituțional, care să închidă toate întrebările despre acest episod.

Deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Apărărăii în guvernarea Bolojan, cere un asemenea raport, care să constituie „un punct de plecare pentru a putea închide o rană în loc să o lăsăm să sângereze la nesfârșit”.

O familie veșnic tensionată

El descrie România prezentului, într-o postare pe Facebook, ca pe o familie „veșnic tensionată” în care „nu mai știm să ne contrazicem fără să ne urâm, nu mai știm să avem opinii diferite fără să ne considerăm dușmani”.

Tocmai de aceea, spune el, „România are nevoie de un raport clar, complet, documentat și asumat public despre anularea alegerilor. Fără ambiguități, fără jumătăți de adevăr, fără explicații care nasc alte întrebări.”

Miruță spune că, cel mai probabil, acest raport nu va aduce liniștea „la masa de Crăciun”, dar va putea constitui „un punct comun de plecare” pentru a închide o rană „în loc să o lăsăm să sângereze la nesfârșit.

„Adevăruri amânate”

El invocă „adevărurile amânate” despre. Revoluție, Mineriade, 10 August. „Prea multe întrebări rămase fără răspuns, prea multe răni pe care timpul nu le-a vindecat”.

O democrație, spune Miruță, „nu se poate construi la nesfârșit peste adevăruri îngropate”.

„Așa cum statul român s-a grăbit să toarne asfalt peste craterul exploziei de la Mihăilești ne grăbim mereu să acoperim rănile trecutului, confundând dispariția lor din peisaj cu vindecarea. Dar adevărul nu dispare sub asfalt. Iar tăcerea nu vindecă. Tăcerea adâncește neîncrederea.”

Cifrele lui Grindeanu

El spune că aceeași problemă a raportării la adevăr o regăsește și în felul în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, interpretează cifrele Ministerului Finanțelor.

„Poți contorsiona cifrele în discursuri, poți pune o orchestră întreagă de trompete să cânte o altă realitate, dar nu așa crește nivelul de trai al românilor. Realitatea economică nu se schimbă în funcție de volumul propagandei.”

El spune că cifrele de la Finanțe arată mai bine decât în anii trecuți pentru că „cetățenii din țara asta au dus greul și că le va fi „mereu recunoscător” pentru că au înțeles miza și au făcut efortul să scoată bugetul țării din prăpastie „în perioada în care PSD în Coaliție se opunea la orice leu tăiat de la specialii lor”.

El le-a transmis românilor „un mulțumesc sincer și nu un atac politic, ci doar realitate factuală”.

Ziua Națională

Peste câteva zile, spune Miruță, de Ziua Națională, „vom fi inundați de declarații solemne, de imagini emoționante, de steaguri și de discursuri despre cât de minunată este România.

„Dar patriotismul nu se măsoară în declarațiile pe care le facem de 1 Decembrie, ci în responsabilitatea cu care ne purtăm față de această țară în celelalte 364 de zile ale anului.”

Și încheie: „România nu are nevoie să fie iubită festiv și dezamăgită sistematic. Are nevoie de adevăr și îl merită”.

Anularea alegerilor, marca CCR

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis anularea întregului proces electoral prezidențial, după ce validase inițial rezultatele primului tur.

Decizia a venit după declasificarea documentelor prezentate în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024.

În motivare, CCR a invocat nereguli privind campania electorală, utilizarea tehnologiilor digitale, finanțarea campaniei și afectarea egalității de șanse între candidați.

Documentele declasificate proveneau de la SRI, SIE, MAI și STS.

Contrar a ceea ce susține deputatul USR, statul a oferit explicații pentru anularea alegerilor. CCR și-a motivat demersul iar documentele serviciilor secrete și de la Interne au fost declasificate. Explicațiile oferite până acum nu au fost însă pe deplin clarificate printr-o evaluare instituțională completă.

Actualul președinte Nicușor Dan a promis în campania electorală că va prezenta un raport al anulării alegerilor, deși acestea nu au fost anulate în mandatul său. Până în prezent, el a motivat întârzierea prezentării raportului prin criza politică de la București, generată de PSD care și-a debarcat propriul guvern în luna mai a acestui an.

Între timp, AUR a făcut un simulacru de raport, o compilație de 400 de pagini care acreditează ideea că Rusia nu a intervenit în alegerile prezidențiale din 2024. Raportul a fost contestat de președinte din punct de vedere juridic.

Potrivit explicațiilor prezentate apoi de Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor din noiembrie 2024 din trei motive principale:

utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale și finanțări netransparente, ceea ce ar fi creat un avantaj substanțial de expunere online pentru un candidat;

publicitatea electorală nemarcată conform legii, care ar fi contribuit la același avantaj;

încălcarea regulilor privind finanțarea campaniei electorale – un candidat a declarat zero cheltuieli, în condițiile unei expuneri media consistente.

Nicușor Dan: „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”

Pe 27 noiembrie, la Bruxelles, a spus că alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă, iar apoi a revenit pe Facebook, precizând că se referea strict la fundamentarea juridică a deciziei CCR, nu la inexistența unei intervenții rusești.

„Doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească.”

Și a adăugat că acest lucru nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei.

Nicușor Dan consideră închisă discuția juridică privind anularea alegerilor, dar promite în continuare un raport despre influența Rusiei în România.