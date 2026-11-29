Imnul României este transmis din spațiu începând de duminică, 29 noiembrie, până miercuri, 2 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale. Satelitul românesc EMISAR este cel care va asigura transmisiunea.

Surpriza, destinată în special radioamatorilor, este făcută de Romanian InSpace Engineering (RISE), care a anunțat că emisia are loc pe frecvența radio 401.331 MHz (+/- 4 kHz datorită efectului Doppler), la fiecare trei minute.

Mesajul transmis de satelit: „La multi ani, ROMANIA! Happy 1st of Dec! RO In Space!”

EMISAR nu transmite doar date tehnice pentru identificare și urmărire, ci și un mesaj simbolic, de Ziua Națională.

Mesajul transmis de satelit prin radio este: „La multi ani, ROMANIA! Happy 1st of Dec! RO In Space!”

Evenimentul se adresează în special pasionaților de tehnologie și comunității de radioamatori, semnalul putând fi recepționat de la sol în momentul în care satelitul survolează zona în care se află stația.

Despre satelitul EMISAR

Satelitul românesc EMISAR a fost lansat pe 30 martie 2026, de la baza Vandenberg din California, cu o rachetă Falcon 9 a SpaceX, în misiunea Transporter-16. Dimensiunea sa este a unui cub cu latura de 10 cm și cântărește puțin peste un kilogram, la o altitudine de 517 km.

EMISAR are ca misiune comunicațiile digitale între stații terestre, prin sistemul Store-and-Forward.

Creatorii săi îl descriu ca pe un „poștaș orbital” care preia mesaje de la o stație terestră, le stochează la bord și le retransmite când ajunge deasupra unei alte stații.

Realizator și coordonator al proiectului este Institutul de Științe Spațiale iar proiectarea și integrarea a fost făcută de Romanian InSpace Engineering (RISE) – proiectare și integrare, precum și de RARTEL – sisteme de comunicații radio și Universitatea Maritimă din Constanța – infrastructura terestră de comunicații.

A fost finanțat prin programul național de cercetare Soluții 2024, prin UEFISCDI.

Un detaliu interesant: la 19 aprilie 2026, astronomii Institutului Astronomic al Academiei Române au confirmat observațional poziția satelitului pe orbită.

Așadar, nu este un satelit construit de NASA sau de ESA, ci o misiune tehnologică românească, realizată de un consorțiu național și lansată cu ajutorul SpaceX.

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