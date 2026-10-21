Proteste de amploare în Grecia ale studenților și profesorilor. Principalele revendicări vizează fonduri mai multe pentru educație și chirii accesibile VIDEO

Atena, dar și alte mari orașe din Grecia, se confruntă cu proteste de amploare ale studenților și profesorilor.

Mihai Dima
Proteste de amploare în Grecia ale studenților și profesorilor. Principalele revendicări vizează fonduri mai multe pentru educație și chirii accesibile VIDEO

Studenții și profesorii Grecia reclamă lipsa fondurilor pentru educație FOTO Facebook.com

Atena, dar și alte mari orașe din Grecia, se confruntă cu proteste de amploare ale studenților și profesorilor.

Inspirați de acțiunile din Franța, mii de studenți și profesori protestează în capitala Greciei, nemulțumiți de costurile tot mai mari ale vieții, dar și de lipsa fondurilor pentru educație.

Primele acțiuni s-au desfășurat la Atena, dar Euronews relatează că și în alte orașe mari din Grecia s-au desfășurat acțiuni similare.

Studenți, profesori, dar și elevi și-au strigat nemulțumirile pe străzi. Aceștia au purtat în mâini bannere pe care era inscripționat mesajul: „Din Grecia până în Franța, alocați fonduri pentru Educație”; „Să studiem sau să supraviețuim”.

Proteste ale studenților în Grecia

Tinerii au criticat, prin aceste acțiuni, guvernul conservator pentru că nu le-a oferit un sprijin pentru a face față cheltuielilor tot mai mari. Este vorba despre un sprijin privind plata chiriei.

„Costurile ridicate sunt extreme, iar guvernul nu ia nicio măsură de sprijin în acest sens. Se spune că ar ajuta studenții cu o subvenție pentru chirie de 120 de euro pe lună. Aceasta nu ajunge nici măcar pentru jumătate din chirie și, în plus, este acordată abia la sfârșitul anului”, a declarat un student pentru AP, notează sursa citată.

Profesorii susțin acțiunile desfășurate pe străzi

Studenților li s-au alăturat și profesorii care reclamă dificultățile financiare, dar și lipsa condițiilor din școli.

Dascălii din Grecia susțin că sunt alături de studenții și elevii lor.

„Suntem în grevă, pentru că această situație nu mai poate continua pentru familiile noastre, având în vedere costurile ridicate, faptul că ne chinuim să ajungem la sfârșitul lunii, situația din școli care se deteriorează exponențial an de an și, desigur, pentru că vrem să transmitem astfel un mesaj elevilor noștri, mai mici și mai mari, că fără luptă nimeni nu câștigă nimic”, a declarat un profesor, participant la protest, mai notează sursa citată.

Forțele de ordine au supravegheat marșul

Forțele de ordine au supravegheat marșul protestatarilor și au efectuat controale în rândul acestora.

Mai mult, pentru ca acțiunea să nu escaladeze, după modelul francez, magazinele și restaurantele din zona marșului și-au suspendat activitatea și au tras obloanele.

Principala revendicare este ca autoritățile să acorde mai multe fonduri pentru susținerea educației. De asemenea, se cere reducerea presiunii financiare asupra profesorilor și studenților.

 

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