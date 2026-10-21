Jumătate dintre liceenii participanți la un studiu făcut de Edge Institute privind folosirea inteligenței artificiale în mediul preuniversitar spun că au folosit-o ca să-și facă temele, scrie edupedu.ro.

O treime dintre elevii participanți la studiu spune că folosesc răspunsurile oferite de inteligența artificială fără nicio verificare.

Aproape toți participanții la studiu (98%) spun că au folosit AI în diverse scopuri, iar 84% au spus că o folosesc pentru școală cel puțin o dată pe săptămână.

Întrebați pentru ce activități școlare au folosit inteligența artificială, trei sferturi dintre respondenții care spun că folosesc AI în acest scop declară că au apelat la asemenea instrumente pentru a căuta informații sau a găsi idei. Dar jumătate spun că folosesc ai „să îmi rezolve temele” și aproape tot atâția – „să rezum texte, articole sau lecții” (47%) sau „să traduc texte” (44%).

„Deși elevii înțeleg că AI poate produce informații și conținuturi eronate, reflexul verificării lipsește, iar percepția asupra potențialului AI de a confabula este redusă”, avertizează autorii studiului.

Atitudinea față de AI

Un alt aspect interesant al cercetării este legat de atitudinea liceenilor față de utilizarea AI. 69% dintre participanți consideră că este „total sau mai degrabă acceptabil” să folosească inteligența artificială pentru a rezolva probleme la anumite materii. 40% nu văd nicio problemă în a utiliza AI pentru a scrie eseuri sau referate, pe care să le predea ulterior ca fiind proprii. Mai mult, 35% dintre tineri consideră acceptabil să lase un program de inteligență artificială să le facă tot proiectul școlar în locul lor.

Chiar dacă majoritatea elevilor declară că utilizarea AI este un subiect frecvent discutat între colegi, 46% dintre respondenți afirmă că mulți dintre aceștia ascund faptul că apelează la astfel de instrumente, iar 43% consideră că cei care folosesc AI în exces sunt priviți ca trișori. Despre studiu

Studiul „Inteligența artificială în învățământul preuniversitar – De la restricționarea utilizării la construirea competenței” a fost realizat pe un eșantion de 3.033 de respondenți, pe baza unui chestionar online distribuit în rândul liceenilor din România (tineri cu vârste între 14 și 20 de ani).

Cercetarea s-a desfășurat în septembrie 2026, iar realizatorii de la Edge Institute, care nu declară studiul ca fiind reprezentativ, precizează că datele au fost ponderate după datele INS, cu o marjă de eroare de +/-2,4 pp și un nivel de încredere de 95%.

Potrivit cercetării, AI a intrat în educație nu prin instituții, norme sau politici, ci „de jos în sus, prin utilizare cvasi-universală” în rândul elevilor, foarte rar direcționată de profesori sau specialiști, în condițiile existenței unui „vid normativ” care persistă în acest domeniu.

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