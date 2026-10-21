Echipe din Superligă, sancționate de FRF pentru comportamentul neadecvat al suporterilor

Comisia deDisciplină a Federației Române de Fotbal a analizat meciurile disputate în Superligă, aplicând sancțiuni echipelor pentru încălcarea Regulamentului Disciplinar de către spectatorii prezenți în tribune. În principal, este vorba despre încălcarea unui articol ce are legătură cu promovarea mesajelor rasiste, xenofobe sau discriminatorii.

În fapt, FRF a constatat încălcarea articolului 54.2 al Regulamentului, ce prevede că „dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancţionat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător”.

Echipe sancționate pentru încălarea regulamentului

CFR Cluj, Universitatea Craiova, AFC Botoșani sau FC Dinamo se numără printre echipele care au primit sancțiuni din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate Universității Cluj și FC Dinamo. Sumele sunt cuprinse între 10.000 de lei și 11.250 de lei, potrivit Comisiei de disciplină.