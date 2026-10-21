Fostul ministru al Culturii, András Demeter, susține că una din reușitele mandatului său a fost repatrierea coifului de la Coțofenești, în ciuda faptului că Ministerul Culturii a fost exclus din discuțiile cu autoritățile olandeze.

La finalul unui mandat care a stârnit numeroase nemulțumiri printre oamenii de cultură, fostul ministru al Culturii, András Demeter, a publicat un bilanț în care-și revendică multe realizări și reușite.

Pe primul loc într-un top 40 al reușitelor este și repatrierea Coifului de la Coțofenești și a două brățări dacice.

Ministerul Culturii a fost exclus din ancheta autorităților olandeze după ce un secretar de stat din Ministerul Culturii a făcut public, într-o conferință de presă, contractul dintre muzeul din România și cel din Olanda, cu valorile tuturor artefactelor trimise în Olanda.

Participarea la Târgul de Carte de la Frankfurt, altă reușită

Tot la reușite intră, în opinia ministrului, participarea României ca invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, deși editorii și oamenii de carte îi reproșează că timp de 8 luni nu a făcut niciun efort pentru traduceri, alcătuirea unei echipe de curatori sau a unui calendar de lucru.

András István Demeter lasă moștenire și un precedent periculos: a modificat regulamentul de participare la concursul de management pentru Teatrul Național București și pentru Teatrul Național Cluj-Napoca, remarcă publicația Cultura la dubă.

În baza noului regulament, pot candida doar persoanele cu 10 ani de experiență de management în instituții publice, ori 5 ani plus master de specialitate, criteriu care nu este prevăzut de lege.

De asemenea, la 8 luni de la publicarea anchetei Cultura la dubă privind depozitarea manuscriselor lui Enescu în containere, gravitatea condițiilor de acolo fiind ulterior confirmată de Corpul de Control și de specialiștii Ministerului Culturii, András István Demeter a încercat, dar nu a reușit până acum să mute manuscrisele. Ele se află în continuare în containere, remarcă publicația.

Citește și: