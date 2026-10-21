Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Instanța a respins contestația primarului general al Capitalei

Tribunalul București a respins contestația lui Ciprian Ciucu împotriva prelungirii controlului judiciar în dosarul DNA în care este cercetat pentru luare de mită. Decizia instanței este definitivă.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins miercuri, 21 octombrie, plângerea formulată împotriva prelungirii măsurii preventive dispuse de DNA.

El este cercetat într-un dosar de luare de mită și a contestat pentru a treia oară restricțiile impuse de procurori. Instanța i-a respins atât solicitarea de ridicare a controlului judiciar, cât și cererea de modificare a unor obligații.

„Mi-am susţinut cauza şi sper că, de data asta, să mi se ridice controlul judiciar. Voi depune de fiecare dată (contestaţii în instanţă – n.r.) pentru că mă consider nevinovat. Noi am venit cu argumentele noastre juridice, este vorba de Comisia de drepturi şi libertăţi. Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt, fără să am acest control judiciar.

Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viaţa mea şi mai important decât Primăria Capitalei. Deja am părăsit ţara de trei ori până acum. Nu fug, nu sunt genul care să aibă bani ascunşi sau resurse”, a declarat Ciucu la ieşirea din sediul tribunalului, înainte de pronunțarea deciziei.

Decizia definitivă

Potrivit hotărârii pronunțate miercuri, instanța nu a admis nici solicitarea edilului de modificare a restricțiilor impuse pe durata controlului judiciar.

Totodată, Ciprian Ciucu a fost obligat să achite 500 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

„Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunţată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul – inculpat C.C. împotriva ordonanţei de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligaţii stabilite pe durata măsurii controlului judiciar şi a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluţia este definitivă”, se arată în decizia tribunalului.

Acuzațiile

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită de două ori de către procurori. De fiecare dată, edilul a contestat decizia procurorilor, fără să aibă succes.

Potrivit procurorilor, edilul Capitalei ar fi primit, în perioada campaniei electorale din toamna anului trecut, foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar.