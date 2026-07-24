Guvernator turc, demis după ce a apărut în colanți de ciclism la un eveniment public

Un guvernator din estul Turciei a fost demis prin decret prezidențial, după ce fotografii în care apărea îmbrăcat în colanți de ciclism au stârnit critici în rândul unor politicieni. Mehmet Fatih Çiçekli, guvernatorul provinciei Ardahan, participase la un eveniment de promovare a ciclismului. După demitere, susținătorii săi au lansat o campanie prin care cer revenirea lui în funcție, relatează AP.

Momentul demiterii a venit după ce mai mulți politicieni turci l-au criticat pentru aparițiile sale publice în echipament de ciclism. Imaginile fuseseră publicate și pe rețelele de socializare.

Critici pentru ținuta purtată la un eveniment public

İnan Akgün Alp, membru al principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican, l-a acuzat pe Çiçekli că ar fi acordat mai multă atenție rețelelor sociale decât atribuțiilor oficiale. El a spus și că ținuta era nepotrivită pentru un guvernator.

„Se plimbă în colanţi, îşi petrece toată ziua pe bicicletă, cu gărzi de corp în faţa lui, pedalând în colanţi până seara”, a declarat Alp, potrivit site-ului de ştiri T-24, în cadrul unei dezbateri parlamentare de săptămâna trecută. „Un guvernator nu poate să se plimbe aşa prin centrul oraşului.”

Critici au venit și din partea lui Şamil Tayyar, fost parlamentar din partidul aflat la guvernare. Acesta a susținut că ținuta nu se potrivește cu funcția de stat, mai ales într-o provincie conservatoare precum Ardahan.

„Oamenii pot purta orice doresc în viaţa privată, dar un guvernator nu poate să se prezinte în faţa publicului îmbrăcat în colanţi în timpul serviciului; acest lucru nu se potriveşte cu seriozitatea funcţiei de stat. Într-un mediu social tradiţional precum Ardahan, este complet inacceptabil”, a scris Tayyar pe X.

Guvernatorul spune că era îmbrăcat în echipament sportiv

Mehmet Fatih Çiçekli fusese numit guvernator în ianuarie, tot de Recep Tayyip Erdogan. După apariția criticilor, el a spus că hainele purtate erau unele obișnuite pentru ciclism.

„(Vom) continua să pedalăm. Sunt un sportiv care practică navigaţia, canotajul şi ciclismul. Hainele pe care le port sunt haine de sport”, a declarat el, potrivit T-24.

Cazul său a atras rapid atenția în Turcia. O campanie pentru repunerea lui în funcție a strâns peste 10.000 de semnături. Susținătorii spun că fostul guvernator promovase sportul, activitățile pentru tineri și turismul pe bicicletă în Ardahan. Postul Halk TV, apropiat opoziției, a relatat că localnicii l-au însoțit la plecare. Mai mulți cicliști au mers lângă mașina lui, ca semn de sprijin.

Sprijin și din Parlamentul European

Miercuri, la despărțirea de susținătorii săi din Ardahan, Çiçekli a transmis un mesaj celor care i-au fost alături.

„Cred că nu i-am dezamăgit pe cei care au avut încredere în mine şi mi-au fost alături pe tot parcursul călătoriei mele până în prezent. Cred că aceasta este cea mai mare onoare dintre toate”, a spus acesta.

Cazul a avut ecou și în Parlamentul European. Nacho Sánchez Amor, eurodeputat spaniol și raportor pentru Turcia, și-a exprimat sprijinul pentru fostul guvernator. El a sugerat că İnan Akgün Alp ar promova „agenda conservatoare islamistă” a partidului aflat la putere.

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