Lucescu, nemulţumit. ”I-am certat pe jucători„

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, luni seara, în conferinţa de presă de după victoria cu Cipru, scor 4-1, în Liga Naţiunilor, că este nemulţumit de joc şi că i-a certat pe jucători pentru greşelile făcute în acest meci.

„Eu sunt nemulţumit de joc. Foarte mulţumit de prima repriză, dar foarte supărat pentru primele 20 de minute ale reprizei a doua. Am comis nişte greşeli exact ca la meciul cu Kosovo. Ne-a salvat Niţă ca de fiecare dată. Mie nu-mi place asta. Eu nu suport ca echipa mea să ajungă în situaţia să fie salvată de portar. Portarul trebuie doar să intervină din când în când. Eu am fost în vestiar şi le-am spus că au potenţial, pot face multe lucruri împreună, dar am nevoie de mintea lor. Ei trebuie să mă ajute. Azi am marcat două goluri prin combinaţiile făcute de noi (n.r. – la antrenamente), mă refer la cel al lui Coman şi al lui Marin. Deci se pot învăţa lucrurile astea, dar trebuie să fie receptivi şi atenţi. Pentru că au fost nişte greşeli care ne puteau costa meciul. Aceste greşeli trebuie să le pună la punct. Trebuie să înveţe nişte mecanisme de joc în defensivă fără de care nu se poate face performanţă. Nimeni nu joacă la întâmplare la nivel înalt. I-am certat pentru momentele alea de slăbiciune, de relaxare, de nesiguranţă care puteau să ducă la pierderea meciului. Niţă a fost extraordinar. Sunt şi lucruri pozitive, dar şi contraatacuri senzaţionale pe care le-am interpretat greşit. Şi nu se poate, pentru că e matematică, 3 contra 2, 4 contra 3 şi aşa mai departe. Avem un potenţial extraordinar care nu e valorificat şi trebuie să fie”, a explicat tehnicianul.

„Rezultatul sigur că este important, pentru că am terminat din poziţia de învingători ai grupei. I-am felicitat pentru că ei au dus echipa în grupa a treia a Ligii Naţiunilor, dar tot ei au adus-o acum în grupa a doua. Este meritul lor că au mulţumit publicul, au fost 45.000 de oameni care au venit pe frigul ăsta, cu copii mulţi. Şi asta mă bucură extraordinar, că aceşti copii au intrat cu tot entuziasmul lor în lumea fotbalului. Ei sunt suporterii de viitor, ei vor duce mai departe entuziasmul pentru naţională. Când îi văd încep să cred că fotbalul românesc poate să renască şi să revină la nivelul de dinainte”, a adăugat selecţionerul României.

Întrebat ce decizie aşteaptă de la UEFA după ce meciul România – Kosovo a fost abandonat de oaspeţi la scorul de 0-0, Lucescu a răspuns: „În mod normal este 3-0 pentru noi, dacă ar da o altă decizie ar fi îngrozitor pentru fotbal. Pentru că înseamnă că nu mai există regulament şi oricine şi-ar putea face de cap în fotbalul european sau mondial. Un papagal pe acolo zice ceva prin tribună, se retrage echipa pentru că l-a făcut negru sau nu ştiu ce. Nu, nu se poate aşa, există o limită. Fair-play-ul trebuie să domine, profesioniştii trebuie să arate mereu respect. Sunt foarte nemulţumit că am ajuns la vârsta asta să văd oameni altfel decât am fost noi obişnuiţi. Acum te trezeşti că vin unii şi sparg ceva şi tot ei au dreptate, mint ca nişte neruşinaţi şi au tot ei dreptate, inventează tot felul de lucruri şi au tot ei dreptate… Nu se poate asta. Trebuie să existe puţină decenţă”.

Mircea Lucescu a menţionat că Ianis Hagi, titular în partida cu Cipru, trebuie să îşi schimbe echipa de club pentru a juca mai mult. „Am discutat cu Ianis Hagi, nu e prima dată când îi dau şansa asta, dar trebuie să ajungă la o echipă unde să joace. Azi a jucat bine, şi-a făcut datoria”, a precizat selecţionerul.

Naţionala României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-1 (2-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultimul său meci din Grupa C2 din Liga Naţiunilor la fotbal.