Luis Suarez, cu ochii în lacrimi. S-a terminat

Luis Suarez, fost atacant al echipei FC Barcelona şi o adevărată legendă a selecţionatei de fotbal a Uruguayului, şi-a anunţat retragerea de la naţională. Suarez a anunţat că va disputa ultimul său meci internaţional vineri la Montevideo, împotriva Paraguayului, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

„Vineri va fi ultimul meu meci alături de selecţionata ţării mele. Am dat totul pentru echipa naţională. Dar am 37 de ani, iar următoarea Cupă Mondială este încă departe”, a declarat Suarez cu ochii în lacrimi, în cursul unei conferinţe de presă.

Considerat unul dintre cei mai bun atacanţi centrali ai generaţiei sale, Luis Suarez este golgheterul all-time al naţionalei Uruguayului, cu 69 de goluri marcate în 142 de selecţii.

Cu toate acestea, el a atras atenţia în mod repetat prin comportamentul nesportiv de-a lungul carierei. Suarez a fost suspendat pentru nouă meciuri internaţionale după ce l-a muşcat pe italianul Giorgio Chiellini la Cupa Mondială din 2014

„El Pistolero”, cum este supranumit celebrul atacant uruguayan, a mai jucat în cursul carierei sale la FC Groningen, Ajax Amsterdam, FC Liverpool, Atletico Madrid, Nacional Montevideo şi Gremio Porto Alegre, iar în prezent joacă la echipa americană Inter Miami, unde este coechipier cu argentinianul Lionel Messi, bunul său prieten.

„It’s even hard for me to say it” 😢

Luis Suarez delivers an emotional press conference in which he announced his retirement from international football at the age of 37 ❌ pic.twitter.com/b0CNjAATJN

