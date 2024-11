Lumea reacționează la victoria lui Trump

Suspansul a fost mult mai scurt decât în 2020. Donald Trump și-a luat revanșa învingând-o pe Kamala Harris la alegerile de pe 5 noiembrie 2024. ”Victoria sa de marți nu a fost atât de strânsă precum sugerau sondajele”, scrie The Wall Street Journal. ”Este o victorie mai clară decât în 2016”, atunci când Trump a câștigat Colegiul Electoral, însă nu și votul popular în fața lui Hillary Clinton.

Fostul președinte este dat câștigător în toate statele cheie, arată Associated Press: Carolina de Nord, Georgia, apoi Pennsylvania (cu cei mai multi electori dintre statele decisive), apoi Wisconsin, care îi permite să treacă de pragul de 270 de electori.

În plus, Partidul Republican a preluat controlul în Senat, unde pierduse majoritatea în 2020. Rezultatele pentru Camera Reprezentanților (cu majoritate republicană acum) se lasă așteptate. The New York Times concluzionează că ”Statele Unite virează la dreapta”.

The Wall Street Journal vorbește despre ”a doua șansă pentru Donald Trump”. ”Întrebarea pentru viitorii patru ani este ce va face Donald Trump pentru a lăsa o moștenire, depășind scindarea din ultimii opt ani”.

Financial Times scrie ca americanii ”au ales un infractor recunoscut, inculpat inclusive pentru ca a încercat să schimbe rezultatul ultimelor alegeri, și care este admirat de autocrați”.

The New York Times scrie că ”este momentul să ne revizuim modul în care percepem situația politică din Statele Unite. Am vorbit despre o țară foarte polarizată, despre două Americi, despre o cursă electorală foarte strânsă. Însă nu numai că Donald Trump a obținut o victorie zdrobitoare în Colegiul Electoral, ci a primit și cele mai multe voturi populare peste tot, inclusiv în fiecare cartier din New York”. ”Poate că ar trebui să nu ne mai gândim la SUA ca la o țară ruptă în două și să o privim ca pe o țară dominată de politica lui Trump sau de un sentiment pro-Trump”.

Același ziar scrie însă că ”SUA fac o alegere periculoasă” și că americanii trebuie să fie ”lucizi în ce privește amenințarea pe care Trump o reprezintă pentru țară și lege, să fie gata să-și exercite drepturile pentru a apăra SUA și legea”.

Jurnaliștii de la publicația progresistă Vox.com sunt îngrijorați că, având de partea sa Senatul și o majoritate conservatoare în rândul judecătorilor de la Curtea Suprema, Trump va încerca să-și impună programul Project 2025, de care însă președintele ales al SUA s-a dezis. Vox.com insistă pe posibilitatea ca Trump să demită zeci de mii de funcționari publici, încercând să distrugă astfel ”statul profund”.

În Rusia, oficialii statului sunt prudenți. ”Să câștige cei care cultivă dragostea pentru țara lor, nu ura față de alții”, a scris Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse. Dmitri Novikov, deputat din Comisia pentru politică externă din Duma de Stat, a declarat că ”schimbarea de gardă de la Casa Albă” nu modifica fundamental relațiile dintre Moscova și Washington, scrie Gazeta.ru. Însă Moskovski Komsomoleț scrie că victoria lui Trump ”este cel mai rău scenariu pentru Kiev”.

Dincolo de mesajul diplomatic transmis de președintele Zelenski, în Ucraina victoria lui Trump nu este văzută cu ochi buni. ”Putin se bucură, la fel și Viktor Orban, Elon Musk deschide șampania. Este o zi de sărbătoare pentru mulți indivizi antipatici”, pune bloggerul ucrainean Serghei Fursa. ”Singurul lucru care mă consolează este că avem foarte puține așteptări de la președinția Trump, astfel încât nu putem decât spera că nu vom fi surprinși de aici încolo”. ”Așteptăm ca Trump să pună capăt războiului în 24 de ore. Așa a spus”, a mai spus ironic bloggerul.

În Iran, un purtător de cuvânt al guvernului de la Teheran, citat de site-ul economic Eghtesad, a declarat că victoria lui Trump nu contează. ”Alegerea președintelui SUA nu ne preocupă cu adevărat, pentru că marile linii ale politicii americane, la fel ca și marile linii ale politicii iraniene sunt stabilite, iar schimbarea unor persoane nu le vor modifica în mod radical”.

Directorul Oficiului pentru Securitate Națională din Taiwan, Tsai Ming-yen, a declarat: ”Situația în care intrăm este complet nouă, indiferent că vorbim despre situația internațională generală sau despre relațiile dintre SUA și Taiwan”. Responsabilii din domeniul securității de la Taipei spun că Taiwanul își va menține relațiile cu China, ”întărind însă cooperarea cu aliații internaționali și schimbul de informații pertinente”.

Sami Abu Zuhri, un înalt funcționar Hamas, a declarat că, după victoria sa, Donald Trump ”va fi judecat în funcție de deciziile pe care le va lua” în privința războiului din Gaza. Oficialul Hamas a amintit că Trump a spus că poate opri războiul în câteva ore, iar Hamas așteaptă să vadă asta.