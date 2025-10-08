Măcel. Cel puțin 40 de morți la un festival

Cel puțin patruzeci de persoane au murit după ce un parapantist a aruncat bombe la un festival din Myanmar.

Sute de oameni erau adunați în orașul Chaung U din centrul Myanmarului pentru festivalul lunii pline Thadingyut, luni seară, când au fost aruncate bombe asupra mulțimii, potrivit unei membre a comitetului care a organizat evenimentul.

Femeia, care a cerut anonimatul din motive de securitate, a declarat că oamenii se adunau pentru festival și o demonstrație anti-juntă în jurul orei 19:00, când bombele au ucis peste 40 de persoane și au rănit aproximativ 80 de altele.

„Comitetul a alertat oamenii și o treime din mulțime a reușit să fugă”, a declarat ea pentru AFP. „Dar imediat, o parapantă cu motor a zburat chiar peste mulțime, aruncând două bombe în centrul adunării.

„Copiii au fost complet sfâșiați”, a spus femeia, care nu a fost la fața locului, dar a participat la înmormântări marți.

Când o altă parapantă cu motor care zbura deasupra a părăsit zona, ea a spus că oamenii s-au grăbit să-i ajute pe răniți.

„În această dimineață, încă mai colectam părți ale corpului de la sol – bucăți de carne, membre, părți ale corpului care au fost sfâșiate”, a adăugat ea.

Un rezident din Chaung U care a participat la eveniment luni a confirmat numărul estimat de victime, spunând că oamenii au încercat să fugă când și-au dat seama că paramotorul zbura chiar deasupra lor.

„În timp ce le spuneam oamenilor «vă rog, nu alergați», paramotorul a aruncat două bombe”, a declarat el pentru AFP, vorbind sub condiția anonimatului.

„Doi dintre camarazii mei au fost uciși chiar în fața mea. Au fost și mai mulți care au murit în fața mea.”

Amnesty International a declarat într-un comunicat că atacul nocturn „ar trebui să servească drept un semnal de alarmă macabru că civilii din Myanmar au nevoie urgentă de protecție”.

Atacul a arătat că armata „intensifică o campanie deja brutală împotriva focarelor de rezistență”, a declarat organizația cu sediul la Londra.

„Comunitatea internațională poate că a uitat de conflictul din Myanmar, dar armata din Myanmar profită de controlul redus pentru a comite crime de război cu impunitate”, a declarat Joe Freeman, cercetător Amnesty pentru Myanmar.

El a cerut blocului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est să crească presiunea asupra juntei din Myanmar, în timp ce oficialii ASEAN se pregătesc pentru o reuniune la sfârșitul acestei luni.

Junta a promovat alegerile care încep pe 28 decembrie ca o cale către reconciliere.

Pe de altă parte, un expert ONU a respins votul ca fiind o „fraudă” pentru a deghiza continuarea regimului militar, iar rebelii au promis că îl vor bloca.

Armata asediază acum enclavele rebele cu scopul de a extinde controlul teritorial înainte de alegeri.