Macron, liderul ”monarhiei republicane”, criticat de presa internațională

”Guvernul premierului Sebastien Lecornu, care a avut nevoie de 26 de zile pentru a-și forma echipa, a demisionat fără să se reunească, fără să aibă măcar o ședință, fără să prezinte un program în parlament”, scrie publicația rusă Kommersant. Este un ”anti-record pentru A Cincea Republică și reflectă o situație politică complexă pentru Emmanuel Macron și tabăra sa”. Echipa pregătită de Lecornu ”nu a lăsat să se vadă niciuna dintre rupturile pe care francezii și le doreau”, mai scrie Kommersant.

În Belgia, cotidianul flamand De Morgen se amuză pe seama instabilității din Franța și scrie că sunt două probleme care o generează: 1) sistemul celei de A Cincea Republici, care este mai monarhic decât cel din Belgia și 2) incapacitatea sa de a facilita compromisul politic. ”În Franța, care este o monarhie republicană, doar președintele este considerat legitim, nu se pune problema că partidele să cadă de acord și să formeze o coaliție. Soluția nu poate fi decât tăierea capului președintelui, ceea ce în zilele noastre, din fericire, nu se poate face decât la figurat. Situația fără ieșire este consecința unui sistem politic depășit și a unei culturi politice demodate”, scrie De Morgen.

În Spania, RTVE arată că guvernul Lecornu a rezistat doar 836 de minute. ”Demisia deschide calea pentru mai multe scenarii, printre cere alegerile anticipate, o situație pe care președintele Franței a dorit să o evite de mai multe ori”.

”Extrema stângă și extrema dreaptă vor de mai mult timp ca Macron să dizolve Adunarea Națională și să cheme lumea la urne, pentru a obține un parlament mai puțin fragmentat. Până acum, Macron a refuzat varianta alegerilor anticipate. Începând din acest moment, nu va mai avea alternative”, scrie cotidianul olandez NRC.

”Guvernul creat ieri s-a prăbușit”, scrie Corriere della Sera, adăugând: ”Fie președintele schimbă total linia și numește un premier de stânga, care nu va avea șanse mari să treacă de parlament, fie constată că nu se poate crea o majoritate și convoacă alegeri anticipate”.

Până și politicienii de centru consideră că președintele Macron nu mai poate continua astfel. Xavier Bertrand l-a acuzat pe Macron că și-a pierdut interesul față de Franța. ”Așa și este. Macron nu mai poate fi văzut în Franța. Dacă oamenii vor să-și vadă președintele, trebuie să deschidă televizorul pentru a-l vedea la ONU sau îmbrățișându-se cu lideri ai micilor republici de la capătul lumii. Asta explică de ce rata de aprobare a lui Macron a ajuns la 16% și de ce două treimi dintre francezi vor ca el să demisioneze. Pare singura cale de ieșire din fundătura politică”, scrie The Spectator.

”În urmă cu câteva săptămâni, Bruno Retailleau, liderul Republicanilor, spunea că «macronismul se va încheia cu Emmanuel Macron, pentru că macronismul nu este nici mișcare politică, nici ideologie, este ceva bazat pe un singur om». Din păcate pentru Franța, acest om este pe cât de intransigent, pe atât de inept. Președinția lui a distrus și a demoralizat o țară întreagă – economic, social, diplomatic și intelectual. Însă el refuză să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni. Macron este un narcisist; președinția a fost despre el, abia apoi despre Franța. Țara este în agonie, iar durerea se va agrava câtă vreme Macron va rămâne la putere”, scrie The Spectator.