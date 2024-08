Mădălin Ionescu revine în tv. Nu ghicești unde

Toamna aceasta vine cu o mulţime de surprize pentru telespectatorii Antena Stars. Mădălin Ionescu s-a alăturat staţiei tv, alături de care pregăteşte un format fresh, o emisiune ce va putea fi urmărită zilnic, de luni până vineri, la Antena Stars.

„Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele. În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un <supermarket tv>, un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct”, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!”, a declarat Mădălin Ionescu.

Cu peste 20 de ani experienţă pe piaţa media din România, Mădălin Ionescu le va aduce telespectatorilor Viaţa fără filtru , un format fresh, care va trata în cheie unică poveşti de viaţă spectaculoase şi realităţi româneşti de actualitate. Mădălin şi echipa sa vor explora contrastele, deopotrivă reuşitele şi căderile spectaculoase sau portrete excepţionale, care au inspirat şi continuă să inspire românii. Pe lângă segmentele specifice, emisiunea va aborda o serie largă de subiecte, inclusiv interviuri speciale, evenimente sportive, ştiri mondene, evenimente culturale şi investigaţii .