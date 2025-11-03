Mafia ar fi aranjat câștigarea Cupei UEFA de către echipa lui Maradona

La Napoli, juca atunci inegalabilulul Diego Armando Maradona, iar vârf era brazilianul Careca.

Cu Maradona la pupitru, Napoli a câștigat și primul ei titlu în Serie A, dar iată că după 26 de ani de la momentul triumfului din Cupa UEFA din Germania apar declarații extrem de grave, care acuză faptul că finala a fost decisă de intervenția mafiei, care în Napoli este într-adevăr deosebit de puternică.

Au fost încă de atunci o mulțime de zvonuri despre faptul că însuși Maradona ar fi avut prieteni din rândul unor șefi ai Camorei și la fel conducerea clubului. Cert este că într-un documentar realizat de postul public de televiziune ARD, intitulat „Ascensiunea și decăderea lui VfB Stuttgart”, apar acuzații extrem de grave privind modul în care italienii ar fi reușit să câștige trofeul.

Foști oficiali și jucători ai nemților susțin că manșa-tur ar fi fost „aranjată de mafia cu arbitrul grec Gerasimos Germanakos pentru ca Napoli să câștige. „Arbitrul a fost mituit. A primit o casă”, a declarat Margit Mayer-Vorfelder, văduva fostului președinte al lui VfB și al Federației Germane, Gerhard Mayer-Vorfelder.

„Centralul” grec i-a acordat lui Napoli un penalty pentru un henț în careu, deși tocmai Diego Armando Maradona jucase chiar el mingea cu mâna în faza anterioară. Maradona a transformat lovitura de la 11 metri (min. 67), egalând astfel scorul deschis de nemți prin Maurizio Gaudino (min. 17). În minutul 88, brazilianul Careca a stabilit scorul final, 2-1 pentru italieni.

O altă acuzație adusă arbitrului a fost cartonașul galben luat de un jucător cheie de la Stuttgart, Guido Buchwald, care astfel a fost suspendat pentru retur pentru cumul de galbene. Acesta susține că brazilianul Careca ar fi căzut de lângă el ca secerat, deși nu fusese atins.