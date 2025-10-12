Mandatul Codruței Kövesi se apropie de final

După șase ani de la preluarea funcției, mandatul actualei șefe a Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, se apropie de final. Mandatul acesteia se încheie în octombrie 2026.

Pe lista scurtă a succesorilor apar patru nume importante din Germania, Austria, Italia și Spania.

Favoritul, potrivit surselor europene, este actualul adjunct al EPPO, procurorul german Andrés Ritter, un magistrat cu peste 25 de ani de experiență. Actual procuror adjunct al EPPO, el este specializat în infracțiuni economice și fraude privind fondurile Uniunii Europene, potrivit EurActiv.

Ritter a candidat și în urmă cu șase ani.

Ingrid Maschl-Clausen din Austria, fost procuror al EPPO, se află pe locul al doilea în lista scurtă.

A lucrat și la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană, precum și la agenția Eurojust, responsabilă cu cooperarea judiciară între statele membre.