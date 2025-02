Marea dorință a Simonei este să devină mamă!

Simona Halep s-a împăcat deja cu gândul că a pus capăt unei lungi perioade cu totul speciale din viața ei, începută de la vârste foarte fragede, când alte fetițe se jucau cu păpușile, pentru a face performanță. Jertfa a fost răsplătită din plin, din munca depusă ani de zile pentru a ajunge în vârful piramidei unui sport în care nu există moment de respiro, pentru că nu e sport de echipă, prin succesele obținute.

373 de săptămâni la rând a stat Simona Halep în TOP 10 WTA iar pe primul loc a fost timp de 64 de săptămâni, intrând în TOP 10 all time la capitolul longevității de lider mondial. Sunt rezultate cu totul remarcabile pentru o sportivă care nu a avut din punct de vedere fizic toate atuurile în favoarea sa. A trebuit să suporte o operație de micșorare a bustului, care o incomoda să alerge la parametri maxim dar nu a putut face nimic împotriva staturii scunde. Aceasta i-a creat probleme pentru că niciodată ea nu a putut fi astfel redutabilă cu serviciul.

Cu toate acesteam, ca și australianca Ashleigh Barty, care însă s-a retras neașteptat mult mai repede, la 26 de ani, acum doi ani, a reușit performanțe de-a dreptul extraordinare. Păcat doar că urmare a faptului că a suferit acea suspendare de 18 luni a terminat cariera pe un nemeritat loc 870, departe de meritele incontestabile avute în sportul alb.

Simona a recunoscut că ideea retragerii a mai avut-o cu ceva timp în urmă dar iubind tenisul a crezut că nu poate lua decizia până nu va fi sigură că nu se mai poate. Și deja, obișnuindu-se cu ideea, a început să își contureze planurile de viitor. Iar primul dintre ele pleacă din interiorul ei de femeie.

În interviul acordat publicației online Treizecizero.ro ea a dezvăluit care este marele ei vis care speră să i se împlinească.

Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri.

Vreau să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport). Am niște obiective care țin de persoana mea.

Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc”. Simona Halep s-a îndrăgostit de golf de mai bine de trei ani, dar acum speră să îi acorde mult mai mult timp.