Marian Godină, „ofticat” că nu a fost invitat la Cotroceni

Marian Godină, unul dintre cei care l-a susținut pe Nicușor Dan în campania pentru Cotroceni, și-a exprimat dezamăgirea că nu a fost invitat la ceremonia de instalare.

Eu m-am ales cu un teanc de reclamații la serviciu, iar alții au ciocnit azi șampanie și s-au postat pe Facebook, a spus Marian Godină. El a apreciat că echipa lui Nicușor Dan i-a folosit mesajele din campanie fără să îi ceară acordul și consideră că a fost „un oportunism grețos”.

„Azi m-au întrebat mai mulți cunoscuți dacă sunt la Cotroceni. Le-am zis că nu sunt.

Și când am fost la sală, m-au întrebat câțiva cum de nu sunt la București.

E simplu. Nu am fost invitat de nimeni.

Nici nu mă așteptam să fiu invitat, pentru că nu am făcut nicio clipă ceva cu gândul de a primi ceva în schimb.

Toată susținerea pentru Nicușor Dan am arătat-o pentru că așa am simțit, pentru copiii mei și viitorul lor și al nostru.

Însă a devenit frustrant să văd azi împânzit Facebook-ul cu poze de la Cotroceni de la fel și de fel de persoane.

Și poate că nu aș fi fost chiar deloc supărat, dacă, în campanie, echipa lui Nicușor Dan, fără să mă întrebe măcar, nu ar fi folosit mesajele mele pentru a le proiecta pe un ecran gigant la mitingul din Piața Victoriei sau chiar într-un video pe pagina lui Nicușor Dan. Acum, mi se pare că a fost un oportunism grețos și nici măcar nu aș fi postat asta dacă ei nu s-ar fi folosit de acele mesaje.

Eu m-am ales cu un teanc de reclamații la serviciu, iar alții au ciocnit azi șampanie și s-au postat pe Facebook.

Un fel de, la plăcinte înainte, la război înapoi.

Dacă, citind textul meu, vi se pare că sunt cam ofticat, vă confirm eu că sunt. Cred că oricare ar fi în locul meu.

PS nu regret nicio clipă nimic din ceea ce am făcut”, a scris Marian Godină, pe Facebook.