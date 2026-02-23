Primari din șase comune au cumpărat mărțișoare în valoare de aproximativ 20.000 de euro fără TVA, în plină austeritate. Doar în perioada 29 ianuarie – 16 februarie 2026, arată datele consultate de Cotidianul din platforma achizițiilor publice. Vorbim de două orașe și patru comune din țară.

🔴 De departe, pe primul loc se situează comuna Dragomirești. Cu o populație de puțin peste 8.000 de locuitori, edilul din localitate a cheltuit peste 11.000 de euro cu TVA pentru 4.500 de felicitări și broșe metalice cu șnur. Adică un preț de 12,20 de lei pe bucată.

Comuna este condusă din 2004 de Dragoș Vlădulescu (PSD). Despre acest caz a scris și Digi24.

Preț record la Primăria Zimnicea: 120 de lei pe mărțișor

🔴 La Zimnicea, edilul Pârvu Petre (PSD) a scos din visteria orașului peste 3.300 de euro fără TVA pentru mărțișoare. Vorbim de 141 de mărțișoare cu broșă și brățară. Numai că prețul pe bucată depășește orice UAT din țară.

Vorbim de un preț de 119,88 lei fără TVA doar pentru un singur set, potrivit datelor de pe portalul data.g4d.ro. Orașul Zimnicea are o populație de 14.058 de locuitori.

Mii de euro scurse din bugetele locale de primari pe mărțișoare

🔴 Comuna Tărtășești a achiziționat 2.500 de mărțișoare la un preț total de aproximativ 2.500 de euro, potrivit datelor de pe portalul data.g4d.ro. Adică un preț de 5 lei fără TVA per bucată. Comuna din județul Dâmbovița este condusă de social-democratul Tudorache Cristian.

🔴 Comuna Comana din județul Giurgiu a cheltuit pe cadourile din luna martie peste 2.250 de euro fără TVA. Vorbim de un pachet de mărțișoare personalizate, fără a se specifica însă numărul de bucăți sau valoarea per unitate.

Comuna cu puțin peste 6.500 de locuitori este condusă de social-democratul Ion-Ciprian Crăciun.

Aceeași firmă, contracte în localități diferite

🔴 Simbolul industriei din județul Gorj, edilul orașului Turceni a scos din visterie peste 1.600 de euro fără TVA pentru 2.000 de mărțișoare sub formă de brățări. Adică un preț de 4,13 lei pe unitate. Orașul are 6.891 locuitori, potrivit ultimului recensământ, și este condus de liberalul Constantin Popescu.

Potrivit CV-ului său publicat pe site-ul primăriei, edilul din Turceni a fost între 2017 și 2023 șeful biroului de pază obiective din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Ulterior, a fost membru în directoratul aceluiași Complex Energetic până în septembrie 2024, când și-a preluat mandatul de primar.

🔴 Comuna Felnac din județul Arad a scos din bugetul local peste 1.000 de euro pentru același tip de mărțișor precum cei din orașul Turceni. Mai mult, achiziția s-a făcut de la aceeași firmă. Vorbim de Alpha Shot SRL, potrivit portalului achizițiilor publice. Edilul a cumpărat 1.300 de bucăți de mărțișor cu brățară, la același preț de 4,13 lei pe unitate.

Comuna din vestul țării are aproape 3.000 de locuitori și este condusă de social-democratul Ioan Malița.

Spectacol de peste 6.000 de euro într-o cumună cu sub 1.500 de locuitori

🔴 Comuna Criciova din județul Timiș scoate din buget 32.500 de lei fără TVA, adică peste 6.400 de euro, din bugetul local pentru a organiza „Balul Mărțișorului”. În portalul achizițiilor publice nu se regăsește și un caiet de sarcini și nu sunt oferite alte detalii legate de numărul de participanți sau de obiectul contractului.

Comuna are în total 1.493 de locuitori și este condusă de social-democratul Iosif Cristian Cătană. Lugojexpres.ro notează că a preluat mandatul de edil în 2024 de la soția sa, Romica Elena Cătănă, după ce aceasta a fost primar în mandatul 2020-2024.

Dacă împărțim prețul total al evenimentului la numărul de locuitori, rezultă că fiecare cetățean al comunei Cricova a contribuit cu peste 22 de lei la evenimentul organizat de mărțișor.