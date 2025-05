Scandalul Simion – Digi 24: Când dați “stenograme” din ședințele partidelor e bine, nu?

1. George Simion a atins azi o nouă culme a abjecției publice. Securismul acestui om tânăr, care nu a trăit Epoca de Aur, dar are reflexele ei, e înspăimântător.

2. Am văzut că dl. Simion are o problemă cu opiniile exprimate în spațiul public de subsemnatul. A fost unul dintre motivele pentru care susține că a refuzat să vină la dezbaterea de la Digi24: ce spune și scrie Negruțiu despre el. Îl asigur că, atâta vreme cât voi trăi într-o Românie liberă și democratică, voi continua să gândesc cu capul meu și să vorbesc liber. Nu am ajuns până la vârsta asta ca să trăiesc în frică. Frica de a fi urmărit, înregistrat, amenințat – frica pe care au simțit-o părinții și bunicii noștri care au trăit în dictatura comunistă.