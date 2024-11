Meciuri de top în cupele europene: Cotele la pariuri pentru cele mai tari dueluri

Champions League și Europa League se întorc în această săptămână și ne promit meciuri cu adevărat interesante. Cele mai tari dueluri din Champions League din această săptămână sunt cele dintre Bayern München și PSG, respectiv Liverpool și Real Madrid.

Românii au și ei un punct major de interes în Europa League, unde FCSB o va întâlni pe Olympiakos, într-un duel care poate duce campioana României și mai aproape de faza următoare a competiției.

Bayern München – PSG: Duel cu vechime în fotbalul continental

Marți, de la ora 22:00, cel mai tare meci este cel dintre Bayern München și PSG. În 2020, când echipele s-au întâlnit în finala Champions League, învingători au fost nemții cu 1-0, după un gol al lui Coman. De atunci, Bayern și PSG s-au mai întâlnit de patru ori, iar nemții au câștigat de trei ori și o dată au pierdut.

Ambele echipe sunt obligate să câștige, ținând cont de startul slab afișat în Champions League, astfel că ar trebui să ne așteptăm la un meci cu multe goluri. Bayern München este pe locul 17 în clasamentul Champions League, cu 6 puncte, iar PSG stă și mai prost, fiind pe 25, cu 4 puncte. Bayern München a pierdut deja cu Aston Villa și FC Barcelona, în timp ce francezii au doar o victorie. Când vine vorba despre favorita acestei întâlniri, Unibet îi oferă prima șansă lui Bayern. Cota pentru victorie este 1.60, egalul are 4.70, iar un succes al lui PSG are 5.10.

Duel de tradiție între Liverpool și Real Madrid

Liverpool – Real Madrid este un alt duel de tradiție din fotbalul continental și va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Dacă privim statistica, putem spune că Real Madrid are o șansă bună să spere la victorie, chiar dacă acest lucru nu este confirmat și de cotele la pariuri fotbal. Englezii au cota 2.00 să câștige, egalul are 3.95, iar victoria Realului are 3.55.

În plus, Liverpool a început în forță noul sezon din Champions League și are 12 puncte din tot atâtea posibile, fiind pe primul loc. Real Madrid este pe locul 18, cu 6 puncte. Pe de altă parte, spaniolii mizează pe faptul că au șapte victorii și un singur egal în ultimele meciuri contra celor de la Liverpool.

Programul meciurilor din Champions League:

Marți

19:45: Slovan Bratislava – AC Milan

19:45: Sparta Praga – Atl. Madrid

22:00: Barcelona – Brest

22:00: Bayern – PSG

22:00: Inter – RB Leipzig

22:00: Leverkusen – Salzburg

22:00: Manchester City – Feyenoord

22:00: Sporting – Arsenal

22:00: Young Boys – Atalanta

Miercuri:

19:45: Steaua Roșie Belgrad – VfB Stuttgart

19:45: Sturm Graz – Girona

22:00: Aston Villa – Juventus

22:00: Bologna – Lille

22:00: Celtic – Club Brugge

22:00: Dinamo Zagreb – Dortmund

22:00: Liverpool – Real Madrid

22:00: Monaco – Benfica

22:00: PSV – Șahtior Donețk

FCSB vrea să continue forma bună din Europa League

Chiar dacă în campionat suferă, FCSB se descurcă grozav în Europa League, unde a câștigat trei meciuri din primele patru, suferind o singură înfrângere, în deplasare cu Rangers. Joi, de la ora 22:00, campioana României va întâlni Olympiakos din Grecia.

În clasamentul din Europa League, FCSB stă mai bine și este pe locul 8, cu 9 puncte. În schimb, Olympiakos este pe locul 11. Grecii au însă o echipă de top și pornesc cu prima șansă în acest duel, având 2.33 să obțină victoria. Cota FCSB-ului la victorie este 3.20, iar egalul are cota 3.40.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.