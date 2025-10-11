Medic atacat la Medgidia, agresoarele reținute de poliție

Acuzate că ar fi agresat fizic și verbal un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia, trei femei au fost reținute.

Vineri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a dispus reținerea a trei femei, cu vârste cuprinse între 20 și 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, a anunțat IPJ Constanța.

Urmărire penală, prin delegare, de către polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, în urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că, pe 8 octombrie, în jurul orei 23:00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei – mama, de 41 de ani, și fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani – ar fi agresat fizic și verbal un medic al unității, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze și escoriații la nivelul feței, cauzând indignarea cetățenilor aflați în spital, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea celor trei femei, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să fie dispuse măsurile legale.