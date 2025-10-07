În 2021, cabcelarul Angela Merkel a încercat să propună un nou format de negocieri directe între Uniunea Europeană și Rusia, însă s-a lovit de opoziția a patru țări. „În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015. Angela Merkel a mai spus că inițiativa nu a fost susținută de mai multe state est-europene: „Unii nu au susținut acest lucru. În special statele baltice, dar și Polonia, s-au opus”, a spus Merkel într-un interviu pentru Partizan, o publicație a opoziției din Ungaria.

Afirmațiile Angelei Merkel au provocat reacții vehemente în țările baltice și Polonia, din partea foștilor și actualilor oficiali. „I-am spus în mod constant că nu se poate trata cu Putin „cu bună-credință”, dar ea credea că statele baltice greșeau. ”Eram foarte conștient de opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a spus fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš, notează sursa citată.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, într-o postare pe X.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, actualul vicepreședinte al partidului Lege și Justiție (PiS), a scris pe X că „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”. Și europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a criticat afirmațiile lui Merkel. „Când Merkel spune că voia să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”, a spus acesta.