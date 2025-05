Mesaj acid pentru ”trădători de țară”: Alo, BNR, SRI, SIE?

Revoltă în tabăra susținătorilor lui George Simion după ce candidatul AUR este zilnic învinuit pentru deprecierea leului, inclusiv de către Nicușor Dan. Matei Ștefănescu, fost candidat AUR la Primăria Sectorului 4, arată acuzator către BNR, SRI, SIE, spunând că se vede cât casa ”un atac concertat la leu”.

”Stimați trădători de țară, puteți să faceți Euro și 6 lei, puteți să dați și bilete gratis în Bora Bora (oricum cred că la Untold le vom lua în proporție majoritară tot noi, doar că nu vă dați seama), puteți să faceți ce vreți voi, poporul român s-a trezit și nu mai doarme. Adică cursul Eur-RON s-a mișcat în 2 zile cât în ultimii 5 ani (4,8 Ron- 1 Eur 1 Martie 2020), în care am avut o pandemie, deficite uriașe, război la graniță, o inflație galopantă, cheltuieli uriașe ale statului, iar acum George Simion face Bau-Bau și e de vină pentru creșterea cursului.

Nu sunt de vină nici cei care au guvernat, nu e de vină nici Ciolacu care urla de mama focului de datoriile contractate de Cîțu și a avut deficit mai mare fără nicio pandemie? Oare? Nici nu se vede un atac concertat la leu pe model Soroș – Banca Angliei, ci George Simion gata ne duce în 1995, ce mai în Epoca de Piatră trecem direct?? Alo, alo, BNR, SRI, SIE, se vede cât casa un atac concertat la leu, cu riscuri grave la adresa securității financiare a României, cu parfum de „actor statal” sau cel puțin „financiar”. Vedem și noi ceva sau ne facem că plouă?”, a scris Matei Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, AUR nu doar că va respecta toate angajamentele internaționale ale României, dar are şi singurul program de guvernare care nu presupune sugrumarea mediului antreprenorial prin majorarea taxelor și impozitelor, ce au făcut cei care și-au bătut joc de țara asta în ultimii 3 ani an de an. Dar presupune o reformă atât de necesară a aparatului bugetar, presupune o reformă administrativă și un stat care să lucreze în folosul celor care plătesc taxe, iar nu doar noi pentru stat.