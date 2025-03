Mesaj de peste Ocean

Am primit mesajul și nu doresc să comentez afirmațiile/inexactitățile conținute în acest text, dar voi face urmatoarele precizări.

1. Publicația „New York Magazin” nu este „recomandata” de Consulatul General al Romaniei la New York, fiind prezenta pe pagina web a Consulatului datorită colaborării noastre cu instituția menționată mai sus – în special prin promovarea mesajelor adresate Comunității Românești din zona New York și împrejurimi, inclusiv în perioana alegerilor sau când au loc evenimente comunitare importante;

2. „NYM” este cea mai veche publicație românească în activitate la New York, fiind fondată de Grigore L Culian și Andreea Maria Culian (fiica) la 4 aprilie 1997. Publicația este înregistrată/licențiată în statul New York și a fost premiata de Ambasada României la Washington pentru contribuția la aderarea României la NATO și UE.

Pagina web poate fi accesata și în variantă americană și în varianta românească , administrată de doamna Georgiana Daniela Arsene;

3. C@L Publishing and Entertainment Corporation/DBO New York Magazin este înregistrată în statul New York (EIN 11-336-7905) și își desfașoară activitatea conform legilor americane, unde libertatea de exprimare este garantată de Constituția SUA (Amendamentul 1);

4. Urmare a statutului publicației noastre, orice reclamație sau acțiune judecatorească poate fi inițiată numai în Statele Unite și adresata New York State Small Business Licensing Administration.

5. Nu comentez celelalte afirmații cuprinse în textul dvs., care conține multe inexactități/insinuări scoase din context/acuzații nefondate.

Grigore L. Culian, editor/fondator New York Magazin.