Mesajul Rusiei pentru ”bunicuțul” Lindsey Graham

Pe 29 iulie, președintele Donald Trump a avertizat că, în cazul în care Rusia nu va ajunge la un acord de încetare a focului cu Ucraina în termen de zece zile, va impune sancțiuni secundare statelor care fac comerț cu Rusia. Este știrea geopolitică de prim-plan a săptămânii.

”Celor din Rusia care cred că președintele Trump nu este serios cu încheierea băii de sânge dintre Ucraina și Rusia, le spun: Voi și clienții voștri veți face o greșeală. Veți vedea în curând că președintele SUA nu mai este Joe Biden. Așezați-vă la masa negocierilor”, a transmis senatorul Lindsey Graham.

Reacția Rusie a venit imediat. ”Negocierile se vor încheia când toate obiectivele operațiunii noastre militare vor fi fost atinse. Lucrează la America First, bunicuțule”, i-a transmis lui Graham secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. ”Nu tu sau Trump sunteți cei care să dicteze Rusiei când să se așeze la masa negocierilor”. ”Rusia nu este Israel și nici măcar Iran. Fiecare nou ultimatum este o amenințare și un pas spre război. Nu între Rusia și Ucraina, ci cu țara lui Trump”, a spus Dmitri Meedvedev.

Kremlinul a transmis că Rusia are deja imunitate la sancțiuni. ”Am trăit sub un număr uriaș de sancțiuni multă vreme. Economia noastră funcționează sub un număr uriaș de sancțiuni. Firește, am dezvoltat imunitate la asta”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Situația nu este însă roz în Rusia, în special din cauza loviturilor dronelor ucrainene și a pierderilor suferite de armata rusă în încercarea de a crea o zonă tampon în Ucraina, dincolo de teritoriile pe care Moscova le revendică. S-au produs și pene mari în traficul de date în Rusia. Luni, serviciul de internet s-a oprit brusc în 62 de regiuni din Rusia. The Moscow Times citează oficiali ruși care le cer cetățenilor să fie pregătiți pentru asemenea măsuri. ”Un înalt oficial le cere rușilor să se adapteze la întreruperi ale internetului și să se bazeze tot mai mult pe banii cash, să se pregătească pentru acces redus la serviciile digitale. Șeful Comisiei pentru Industrie și Comerț din Duma de Stat a declarat că rușii trebuie să fie pregătiți pentru întreruperi ”necesare” al internetului și le-a recomandat să extragă sume importante de bani. ”Restricționarea sau oprirea internetului este o măsură necesară. Sunt infrastructuri critice a căror afectare poate avea consecințe grave”, a spus Vladimir Gutenev.

Sunt declarații care sugerează că Rusia nu se va supune ultimatumului lui Trump.

De partea cealaltă, președintele Zelenski salută noul ultimatum dat Rusiei. ”Toată lumea are nevoie de pace – Ucraina, Europa, SUA și liderii responsabili din întreaga lume. Toată lumea cu excepția Rusiei”, a spus Zelenski.