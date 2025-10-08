Metrorex: au apărut infiltrații și în infrastructura subterană

Echipele Metrorex, împreună cu partenerii săi contractuali, au fost pregătite și sunt mobilizate permanent pentru acțiuni rapide în toate stațiile de metrou.
În această perioadă, prioritatea personalului din subteran este monitorizarea continuă și intervenția promptă pentru eliminarea acumulărilor de apă, astfel încât călătorii să beneficieze în continuare de siguranța și confortul oferit de transportul subteran.
Circulația trenurilor de metrou se desfășoară conform graficului stabilit, fără perturbări în traficul subteran. Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri.
Va amintiți sloganul politic „nicio masa fara pește”? E la fel și în acest caz, nicio șansă de calitate la tot ce e făcut în Romania.
De ce-ťi dai cu pǎrerea fǎrǎ sǎ ai habar de subiect? Îți place sǎ te bagi în seamǎ? Aflǎ cǎ în TOATE metrourile din lume sunt infiltrații și pompe puternice care scot non-stop apa. Metrourile din Londra, Paris sau New York s-ar inunda în jumǎtate de zi dacǎ ar fi o panǎ de curent și pompele s-ar opri.