Mihaela Rădulescu a trecut prin clipe dramatice: „Strigându-i să LUPTE”

„Sunt pierdută fără el. A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult – zburând”, a scris vedeta.

„A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult – zburând – într-un loc fericit unde am venit pentru a treia oară, ținându-l de mână și strigându-i să LUPTE”, a mai notat ea.

„Pentru întreaga lume, o legendă care a inspirat atât de mulți oameni și a realizat atât de multe…

Pentru prietenii și familia sa, cel mai iubit și admirat, cel mai pozitiv, respectuos, plin de viață și bucurie copil și cel mai concentrat și organizat adult atunci când lucrează la orice.

Pentru fanii săi, Eroul care le zâmbește mereu înapoi, are mereu timp pentru ei, este mereu fericit să simtă dragostea lor.

Pentru mine… bărbatul care m-a iubit nebunește timp de 13 ani, bărbatul extraordinar pe care l-am iubit peste măsură, OMUL ADEVĂRAT pe care l-am respectat și cu care am petrecut cele mai frumoase momente din viața mea. Și asta e o subestimare.

Continuați să-i spuneți povestea, în special copiilor voștri – într-o lume plină de Visători, învățați-i despre Visătorul care și-a transformat toate visele în realitate, muncind din greu pentru fiecare dintre ei.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au arătat respect și sprijin, mie, mamei și tatălui lui, familiei lui și prietenilor noștri adevărați.

Sunt extrem de recunoscător echipei The Flying Bulls și Red Bull pentru că sunt și se comportă ca o adevărată familie, lui Antonio și Rosalba de la Skydive Sunrise – Paracadutismo, iubitului său prieten Navid, lui Roberto de la Villa Capodarco B&B, primilor respondenți, carabinierilor și tuturor celor care au făcut TOTUL pentru el și pentru mine aici, în Italia.

„Timp de peste 12 ani am fost prezentă la fiecare decolare şi aterizare, de la paraşutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor la spectacole de acrobaţie aeriană. Şi când nu am putut fi acolo pentru unele zboruri cu elicopterul, am avut codul WLC – „Wifey Landing Call”. Nu am ratat niciunul. Cu excepţia …acestuia.

Felix Baumgartner se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru că i-aţi păstrat moştenirea unică la înălţime. Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, şi mă voi asigura că voi continua să-i spun povestea. Dar acum…., trebuie să mă confrunt cu şocul, durerea, răsăriturile de soare în care trebuie să fac doar o cafea, nu două”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

Mesajul este însoțit de un videoclip.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.

For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn

— miha schwartzenberg (@mihaschw) July 19, 2025