Mihai Leu, mesaj emoționant de la Terapie Intensivă

Fostul campion la box Mihai Leu a transmis un mesaj emoționant de la spital, acolo unde a fost dus în stare gravă.

„Vă mulțumesc din inimă! Am trecut din nou printr-o cumpănă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, al medicilor și al gândurilor voastre bune, am reușit să merg mai departe. Vă simt aproape, iar fiecare mesaj de încurajare mi-a dat putere. Chiar dacă acum sunt în continuare la Terapie Intensivă, sper ca în curând să mă pot muta în rezervă și să încep recuperarea, să mă întorc la curse cât mai rapid. Sunt profund recunoscător echipei de la Spitalul Fundeni, conduse de domnul profesor Irinel Popescu. Aici lucrează niște oameni extraordinari, dedicați și cu suflet mare, cărora le datorez enorm. Mă bucur să știu că nu sunt singur în această luptă și am atât de mulți oameni alături de mine”, a postat Mihai Leu.