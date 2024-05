Mihai Stoica despre Gigi Becali: Ne dă frisoane!

Mihai Stoica este de mulți ani mâna dreaptă a multimilionarului Gigi Becali la FCSB. Relația dintre cei doi este foarte veche, dar MM recunoaște că, deși este președinte al CA al clubului, colaborarea cu Gigi este foarte dificilă.

Mihai Stoica a dat toate cărțile pe față legate de modul în care decurge colaborarea cu patronul, mai ales în timpul desfășurării meciurilor, la emisiunea directorului GSP, Prietenii lui Ovidiu.

Meme a recunoscut cu franchețe că nu este ușor să gestioneze lucrurile în așa fel încât să iasă bine după ce Gigi Becali sună și ordonă anumite schimbări, dar s-a obișnuit și singurul lucru pe care încă îl mai resimte este că îl apucă frisoanele.

„Imixtiunea lui este mult mai mică decât imixtiunile altor patroni, dar care nu ies niciodată să spună asta. Singura chestie care câteodată ne dă frisoane este că în timpul meciului sună și spune «Vreau să-l schimbi p-ăla!». Numai cu mine vorbește tot timpul. N-a sunat pe bancă niciodată, astea-s bazaconii.

Câteodată e deschis și unei discuții, nu neapărat unor negocieri. De regulă, sună la pauză. Când un jucător pierde trei mingi la rând e o mare problemă pentru respectivul.

Eu le tot spun asta. «Bă, oameni buni, încercați să nu jucați decisiv! Intrați în mână pasând normal, doi metri în lateral sau în spate. Ca să nu se vadă trei la rând».

Când sună spune: «Bă, gata! Le pierde pe toate. Mi-ai zis că nu, dar le pierde pe toate». OK! Atunci trebuie să ne conformăm”. Câteodată, dialoghează, câteodată, zice: «Schimbă-l!». Iar eu știu când se poate dialoga. Îl cunosc prea bine. Am venit la Steaua în 2002, suntem în 2024. Am mai plecat, dar m-am întors. E greu să lucrezi cu un om cu temperamentul lui Gigi, dar prefer asta”, a mai punctat oficialul campioanei.

